Η Euroleague στον κόσμο των social

.@GudaitisAG all-around performance guides @OlimpiaMI1936 to the win!#GameON pic.twitter.com/PzeSVRi3X8 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 25 Οκτωβρίου 2019



Μια συνεργασία που ζυγίζει πολλά κιλά μπάσκετ!





.@SergioRodriguez makes a steal, then sprints the other way and dishes a no-look pass for @LScola4 's layup, gets Mediolanum Forum going wild 🎉🎉#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Kg0ksHCqh0 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 25 Οκτωβρίου 2019



Όσα χρόνια κι αν περάσουν το μπάσκετ δεν ξεχνιέται! Τρανή απόδειξη ο Κος Σκόλα:







A wild pass by @LScola4 sets up his three-point shot, which he misses, but Tarczewski jams the put-back! 🤟#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5BK3IWgI9V — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 25 Οκτωβρίου 2019



Σπανούλης και Ρούμπιτ σε μία εκπληκτική συνεργασία:







Vassilis Spanoulis with the nice feed to @Rated_Aug who FINISHES strongly 😤#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NsggFdhYjy — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 25 Οκτωβρίου 2019



Οι ατάκες του Σάρας έχουν πάντα ιδιαίτερη αξία...







Zalgiris head coach Sarunas Jasikevicius dedicated tonight's win to his assistant Evaldas Berzininkaitis, who couldn't be with the team tonight because of a recent loss in his family. Our thoughts and prayers are with Evaldas. #StayStrong! 🙏 pic.twitter.com/fVgO4BPWnQ — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 25 Οκτωβρίου 2019





Μπασκετικοί από κούνια οι Λιθουανοί!







Hmmmm? What are they signalling for 👀 #GameON pic.twitter.com/lnyOidD76R — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 25 Οκτωβρίου 2019



Ο Έκτορας νίκησε...







Winning is in their DNA 🏆



Two of the GREAT coaches show down tonight



Who is looking forward to this one? #GameON pic.twitter.com/QDVKOqZ220 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 25 Οκτωβρίου 2019



Καυτός Φρεντέτ!







JIMMER! 🔥@jimmerfredette led @paobcgr to the road win.



22pts | 4ast#GameON pic.twitter.com/1utNVqRn3B — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 25 Οκτωβρίου 2019



Πάσαρε και στον ύπνο του ο Καλάθης!



Just another FIFTEEN assists for @Nick_Calathes15 🔥





GameON pic.twitter.com/YAcRLM5wDB — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 24 Οκτωβρίου 2019



Χιλιάρης ο Γουίλμπεκιν!







Πολλά και ενδιαφέροντα συνέβησαν στον κόσμο της Euroleague, στην τέταρτη αγωνιστική της και το Novasports.gr σας δίνει μία γεύση για το τι συνέβη εντός και εκτός παρκέ.