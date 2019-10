Παρελθόν από την Ολίμπια Μιλάνο ο Ρέι

Πολύ σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Τσάβι Ρέι στην Ολίμπια Μιλάνο, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.



Ο Ισπανός σέντερ μετακόμισε στην ομάδα του Έτορε Μεσίνα το καλοκαίρι, όμως δεν κατάφερε να βρει ρόλο και χρόνο. Τα πράγματα, δε, έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για εκείνον μετά την έλευση του Λουίς Σκόλα, αφού δεδομένα πλέον δεν υπήρχε χώρος στο ρόστερ της ιταλικής ομάδας.



Έτσι, μετά από δύο μήνες ο Ρέι αποχωρεί από το Μιλάνο, με την Ολίμπια να του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον.







📝 Grazie Xavi Rey: l'Olimpia e il centro risolvono il rapporto ➡ https://t.co/Z2ugUAyGBI



📝 Thank you Xavi: Olimpia and Rey interrupt their relationship ➡ https://t.co/iakS24t4Fq#insieme #GrazieXavi pic.twitter.com/PjXk0siBVC