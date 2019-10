Τα πρώτα δείγματα για Φριντέτ και Μπόλντγουιν

Ο δείκτης on/off παρέχει την πληροφορία για την προσφορά ενός παίκτη σε μία ομάδα. Συγκεκριμένα, περιγράφει τα στατιστικά (παραδοσιακά ή εξελιγμένα) που έχει η ομάδα σε δύο περιπτώσεις: η μία με τον παίκτη να αγωνίζεται και η άλλη με τον παίκτη να βρίσκεται στον πάγκο. Ένας τέτοιος δείκτης μπορεί να υπολογιστεί μόνο με την ανάλυση play by play δεδομένων.Αν εξετάσουμε προσεκτικά την απόδοση των δύο νεοφερμένων guards των μεγάλων ελληνικών ομάδων στο πρώτο τους παιχνίδι, έχουμε να διαπιστώσουμε τα εξής:Όσο ο Jimmer Fredette βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο η επιθετική αποτελεσματικότητα του Παναθηναϊκού ήταν 114.6 πόντοι ανά 100 κατοχές. Όταν ο Αμερικανός guard καθόταν στον πάγκο, η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη σκόραρε με ρυθμό 94.1%. Η επίθεση δηλαδή του Παναθηναϊκού ήταν καλύτερη με αυτόν στο παρκέ κατά 20.5 πόντους ανά 100 κατοχές ή 21.8%.Αμυντικά, ο ΠΑΟ δεχόταν 113.0 πόντους ανά 100 κατοχές με τον Fredette αγωνιζόμενο. Με τον Αμερικανό στον πάγκο, το τριφύλλι ήταν βελτιωμένο, με την σερβική ομάδα να σκοράρει 90.9 πόντους ανά 100 κατοχές. Η διαφορά, προς όφελος των πεντάδων χωρίς τον Αμερικανό ήταν της τάξης των 22.1 μονάδων ή 23.4%.Ουσιαστικά, έστω και με μία μικρή διαφορά, η καλή επίθεση που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Fredette στις πεντάδες δεν αρκούσε να καλύψει την προφανή αμυντική αδυναμία των ίδιων πεντάδων.Μια παρόμοια εικόνα παρατηρείται και για τον Wade Baldwin, έστω και με μικρότερη διακύμανση. Επιθετικά ο Ολυμπιακός ήταν 12.4 μονάδες ή 15.5% (92.9 on – 80.4 off) καλύτερος με τον Baldwin αγωνιζόμενο. Αντιστρόφως αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα στην άμυνα των ερυθρολεύκων. Πεντάδες χωρίς τον Baldwin ήταν κατά 15.6 μονάδες ή 13.9% καλύτερες στην αμυντική αποτελεσματικότητα (126.9 on – 111.4 off).Σαν ένα πρώτο συμπέρασμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι και οι δύο παίκτες θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να δέσουν αμυντικά με την υπόλοιπη ομάδα. Η επιθετική συνεισφορά και των δύο είναι δεδομένη.Ο χρόνος προσαρμογής στους διαφορετικούς αμυντικούς κανόνες, αναμένεται να δώσει θετικό πρόσημο στην προσφορά και των δύο στις ομάδες τους.