Κατάρρευση στη Γαλλία (video)

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το αριστερό στην διοργάνωση χάνοντας στη Γαλλία από την Βιλερμπάν (82-63). Οι ''ερυθρόλευκοι'' πληγώθηκαν από την επίθεση τους, διασώθηκαν Πρίντεζης (15π.) και Μιλουτίνοφ (10π - 10ρ.)Ο Ολυμπιακός πέτυχε το πρώτο του καλάθι με τον Πάντερ που έκανε ντεμπούτο στην διοργάνωση και μπήκε πολύ σοβαρός παίρνοντας από την αρχή το πάνω χέρι. Πρίντεζης , Κουζμίνσκας και Πάντερ οδήγησαν την ελληνική ομάδα στην επίθεση, ενώ από την γαλλική ομάδα ο Ζαν Σαρλ μπήκε ζεστός με 6 πόντους σε πέντε λεπτά. Ο Μίτροβιτς παίρνει time out με την διαφορά στους 7 (10-17) με την Βιλερμπάν να βγάζει αντίδραση με τέσσερα συνεχόμενα καλάθια και φάουλ και να ισοφαρίζει (21-21). Την λύση στο φινάλε έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης που μετά από δύο άστοχα τρίποντα άφησε το στίγμα του κλείνοντας την περίοδο 21-24.(14η σεζόν στην διοργάνωση για τον αρχηγό).Σπανούλης και Μιλουτίνοφ κάθονται στον πάγκο και οι Γάλλοι το εκμεταλλεύονται επί μέρους σκορ 10-1, το 21-24 έγινε γρήγορα 31-25. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Άντριεν Πέιν εκτελεί για τρεις και αναγκάζει τον Μπλατ να καλέσει time out αφού ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμα καλάθι παρά μόνο μία βολή με τον Πρίντεζη .Ο Μιλουτίνοφ γυρίζει και σκοράρει μετά από πέντε λεπτά (31-27). Ο Ολυμπαικός βγάζει σπάνια συνεργασία και κάπως ''ξυπνάει'' με τον Παπανικολάου να καρφώνει με δύναμη και τον Πάντερ να δίνει ακόμα μία λύση με προσωπικό καλάθι. Ένα νέο μπλακ άουτ για την ελληνική ομάδα και τον Πέιν να χτυπά κάτω από τη ρακέτα νιώντας τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Η Βιλερμπάν βγάζει τρομερή ενέργεια στο παρκέ παίζοντας στο όριο του φάουλ και κλείνει το ημίχρονο με τον Λάιτι να σκοράρει με την λήξη. Ο Ολυμπιακός πέτυχε στην δεύτερη περίοδο τέσσερα καλάθια και μία βολή, έβαλε 9 πόντους και η Βιλερμπάν με επί μέρους σκορ 19-9 έκλεισε το πρώτο μέρος (40-33). Στα θετικά τα δέκα επιθετικά ριμπάουντ για τους ''ερυθρόλευκους''.Μουδιασμένο ξεκίνημα με μόλις ένα καλάθι σε πέντε λεπτά , επιθέσεις χωρίς πλάνο και άστοχα σουτ. Η διαφορά άρχισε να αγγίζει διψήφια νούμερα 47-35, πρόβλημα και στις βολές με τον Μιλουτίνοφ να έχει τέσσερις χαμένες. Ο Πάντερ προσπαθεί να βγάλει ενέργεια (47-37). Ο Σπανούλης επέστρεψε και ο Ρούμπιτ σκοράρει..Ο Πρίντεζης πέτυχε μόλις το δεύτερο τρίποντο μετά του Σπανούλη (2/13 από τα 6.75), όμως η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Τέιλορ (54-42). Η ελληνική ομάδα σκοράρει με βολές (Μιλουτίνοφ 1/2,Πολ 2/2) και μία φορά με τον Μιλουτίνοφ που έπαιξε και καλή άμυνα για να κλείσει η περίοδος (56-47).Πάντερ και Σπανούλης ρίχνουν την διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο 59-52, όμως ο Τέιλορ με τρίποντο απαντά και αναγκάζει τον Μπλατ να πάρει time out καθώς οι επιπόλαιες επιλογές ανέβασαν ξανά την διαφορά στο +10 (62-52). Ο Πρίντεζης δίνει λύση με έμμεσο τρίποντο (64-55) όμως τα λάθη συνεχίζονται και η Βιλερμπάν δεν συγχωρεί στέλνοντας το ματς στο +14 (71-57). Ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της ελληνικής ομάδας που δεν κατάφερε να γυρίσει την εισβάρος της κατάσταση. Η διαφορά ξέφυγε (82-63) και ο Ολυμπιακός άρχισε να σκέφτεται την δεύτερη αγωνιστική που θα υποδεχτεί την Βαλένθια.21-24, 40-33, 56-47, 82-63