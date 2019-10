Η πτώση είναι εμφανής…(stats)

Προφανώς το ζήτημα είναι πολυπαραγοντικό. Η περίοδος που μελετάται συμπίπτει χρονικά με τη. Τα μεγάλα πορτοφόλια δεν είναι τα ελληνικά. Ούτε την εποχή των επιτυχιών ήταν απαραιτήτως τα μεγαλύτερα, θα παρατηρήσει ο ψύχραιμος μελετητής.Κάθε πότε όμως είναι δυνατόν μια μπασκετική γενιά να ευλογείται από την παρουσία δύο γηγενών γιγάντων, του μεγέθους Διαμαντίδη και Σπανούλη; Η συνολικήέχει τα ίδια αποτελέσματα με το πρόσφατο παρελθόν; Η απάντηση είναι αρνητική κι έρχεται να «δέσει» με τα αποτυχημένα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας.–υψηλοτάτη στην Ελλάδα- έρχεται αυξήσει το βαθμό δυσκολίας. Μη λησμονούμε δε πως στην άλλη πλευρά του παρκέ υπάρχει κι ο…αντίπαλος. Κι ο αντίπαλος έχει δυναμώσει. Δίπλα στις(ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτης) προστέθηκε η φιλόδοξη και «φραγκάτη». Υπάρχουν εκείνοι που παρά τις πρόσφατες αποτυχίες, εξακολουθούν κι επενδύουν (Μπαρτσελόνα, Μιλάνο, Μακάμπι) αναζητώντας το δικό τους μερτικό από τη λεία. Κάθε χρονιά θα ξεπηδήσει και κάποια έκπληξη (Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπασκόνια, Ζάλγκιρις, Έφες) είτε λόγω budget είτε λόγω κατάλληλης επάνδρωσης.Οι λόγοι είναι δεκάδες κι ο καθένας μπορεί να προσθέσει το δικό του στοιχείο.. Η θέση του παρατηρητή των εξελίξεων δεν τους ταιριάζει. Tην προηγούμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός πήρε την έκτη θέση κι ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός play off, καταλήγοντας στην ένατη θέση.Ο προβληματισμός παραμένει κοινός κι απολύτως ξεκάθαρος.έχει εισέρθει σε τούνελ με την έξοδο να βρίσκεται αρκετά μακριά; Μήπως ο ελληνικός στόχος του Final Four μετατραπεί σε «είσοδο στα play off και βλέπουμε»; Απαντήσεις εντός του παρκέ εν όψει της έναρξης του πιο ενδιαφέροντος πρωταθλήματος των τελευταίων ετών!