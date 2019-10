Η Ρεάλ εμπιστεύεται τη…Ρεάλ!

Προπονητής: Πάμπλο Λάσο





Αστέρι: Φακούντο Καμπάσο





Γήπεδο: «Wizink Center»





Σεζόν 2018-2019:





Ήρθαν:





Έφυγαν:





Σαντιάγο Γιούστα

μετακόμισαν σε άλλες ισπανικές πολιτείες…

Η πολυνίκης του θεσμού με 10 πετράδια στο στέμμα της, εισέρχεται στην αγαπημένη διοργάνωσή της με στόχο και πάλι την κορυφή. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης η κατάσταση δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Από το 2011 και μετά, έχει απουσιάσει μόνο από δύο Final Four. Σε αυτό το διάστημα έχει διευρύνει την τροπαιοθήκη της με δύο Euroleague, έχοντας και δύο χαμένους τελικούς. Ως…Βασίλισσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, διατήρησε την Αυλή της, κρατώντας την έμπιστη φρουρά της () προσθέτοντας λίγους () και καλούς σωματοφύλακες!Ο Βάσκος κλείνει τα 52 του στις 13 Οκτωβρίου. Κοιτάζοντας πίσω του, ο παρατηρητής θα βρει μια ξεχωριστή σταδιοδρομία για τον recordman σε ασίστ και κλεψίματα στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος. Ως παίκτης φόρεσε για μια διετία τη φανέλα των «Μπλάνκος» με προπονητή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά η ομάδα της καρδιάς του είναι η Μπασκόνια, γέννημα θρέμμα της Βιτόρια γαρ. Έχει ήδη εισέλθει στην ένατη σεζόν του στον πάγκο της Ρεάλ κι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 5 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 5 Ισπανικά Super Cup, 1 Διηπειρωτικό και βεβαίως 2 Euroleague.Έχει 628 αγώνες ως προπονητής των Μαδριλένων βλέποντας μόνο την κορυφή, στην οποία βρίσκεται ο Λόλο Σάινθ με 734. Κοινώς, είναι ο άνθρωπος που επανέφερε τους «Μερένγες» στο δρόμο των επιτυχιών, εξ ου κι η επέκταση συμβολαίου έως το 2021. Εάν τηρηθεί η συμφωνία θα κλείσει δεκαετία!Ο «Φακού» για αρκετούς ίσως να μην έχει την…αστρόσκονη που θα ταίριαζε σε μια λαμπερή ομάδα σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Να κοιτάξουμε όμως την ουσία; O 28χρονος Αργεντινός λειτουργεί αποτελεσματικά και στις δύο πλευρές του παρκέ, πολλές φορές η επιθετική άμυνά του κι η ενέργεια που βγάζει δεν αποτυπώνονται σε ένα φύλλο στατιστικής, η άνοδός του σε όλους τους τομείς –πόντοι, ασίστ, ποσοστά ευστοχίας- είναι εμφανέστατη, άρα αυτά δεν αρκούν να καμφθούν οι όποιες ενστάσεις;Το γνωρίσαμε «Παλάθιο ντε Ντεπόρτες», το 2014 άλλαξε σε «Barclaycard Center» κι από το 2016 ονομάζεται για χορηγικούς λόγους «WiZink Center». Έχει χωρητικότητα 15.000 θέσεων, βρίσκεται στην περιοχή Γκόγια του διαμερίσματος της Σαλαμάνκα κι ο επισκέπτης για να εισέλθει θα περάσει από την πλατεία του Νταλί.Στην κανονική περίοδο της Euroleague πήρε την τρίτη θέση με 22-8, κατακτώντας το εισιτήριο για το Final Four στη Βιτόρια-Γκαστέις αφού πήρε τη σειρά των play off κόντρα στον Παναθηναϊκό με 3-0. Στον ημιτελικό ηττήθηκε με 95-90 από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας για βγει τρίτη, επικρατώντας στον αγώνα κατάταξης της Φενέρμπαχτσε με 94-75.Όσο για την Ισπανία, διατήρησε τα σκήπτρα της φτάνοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος (3-1 την Μπαρτσελόνα στη σειρά των τελικών) χάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου από τους Καταλανούς. Ήδη η τρέχουσα σεζόν εκκίνησε με τίτλο, αυτόν του ισπανικού Super Cup, με νίκη 89-79 επί της Μπαρτσελόνα.Υπομονή να έχετε να διαβάζετε αριθμούς: 35 πρωταθλήματα Ισπανίας, 25 Κύπελλα Ισπανίας, 6 ισπανικά Super Cup, 10 Κύπελλα Πρωταθλητριών, 4 Σαπόρτα ή Κύπελλο Κυπελλούχων για τους παλαιότερους, 1 Κόρατς, 1 Eurocup, 5 Διηπειρωτικά, 3 ευρωπαϊκά Super Cup.Η αργεντίνικη παροικία των Καμπάσο, Ντεκ μεγαλώνει με την προσθήκη του. Ο 29χρονος guard υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ισπανίας έχοντας μεγάλη περγαμηνή στα χέρια του. Εκείνη του MVP του προηγούμενου ισπανικού πρωταθλήματος με την Μπανταλόνα. Η συστατική επιστολή τουέχει γραμμένη τη λέξη «Χίμκι». Με τη ρωσική ομάδα έκανε σπουδαία σεζόν στη Euroleague με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Και κάτι τελευταίο για κάποιον που…έρχεται. Οδεν αποτελεί μεταγραφή. Εξάλλου από το 2013 είναι στις Ακαδημίες της Ρεάλ. Όμως ο Λάσο του δίνει όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο 17χρονος power forward που σπάει όλα τα ρεκόρ θα μας απασχολήσει.Όσοι είχατε συνδυάσει τη σκληράδα αλλά και το εξαιρετικό «διάβασμα» των φάσεων τουμε τη Ρεάλ, πρέπει να το πάρετε απόφαση. Ο ποιοτικός Μεξικανός δεν μένει πια Μαδρίτη! Για την ακρίβεια πήγε στην Αγία Πετρούπολη για χάρη της Ζενίτ, έχοντας προσφέρει πάμπολλα στην πενταετία του στην Ισπανία. Οι σοβαροί και διαδοχικοί τραυματισμοί δεν άφησαν τοννα δείξει τι μπορούσε να κάνει στη Μαδρίτη, οι ρολίστεςκαιαν παίξει στον τελικό.αν δεν βρεθεί στο Final Four της Κολωνίας.