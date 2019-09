Ευρωλίγκα: Από το Α ως το Ω

Όπως λέμε καλή αρχή και επειδή το ξεκίνημα είναι το ήμισυ του παντός. Ειδικά για τονκαι τονείναι πολύ σημαντική για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να δώσουν καλό στίγμα από νωρίςΟ Τσέχος σέντερ της Φενέρ έκανε πέρσι μέχρι το τελευταίο δίμηνο την καλύτερη, ίσως χρονιά που έχουμε δει από ψηλό τα τελευταία χρόνια και ήταν σίγουρος MVP. Ο τραυματισμός και η….κατάρρευση του στο τέλος κόστισαν στην Τουρκική ομάδα. Δύσκολα φέτος θα χάσει τον τίτλο του καλύτερου ψηλού της χρονιάς.(Σφαιρόπουλος). Ο Έλληνας τεχνικός έχει φτιάξει μια πολύ σκληρή ομάδα στο Τελ Αβίβ. Η φετινή Μακάμπι έχει πλέον το στίγμα του και θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για όλους.Και η φετινή Ευρωλίγκα έχει μπόλικους από το είδος. Ο γεννημένος το 1980 Ρέγιες και ο δύο χρόνια νεότερος Σπανούλης έσερναν το χορό μέχρι που η Αρμάνι αποφάσισε να βάλει στο ρόστερ της τον Λουίς Σκόλα. Και η γενιά των γεννημένων τους πρώτους μήνες της δεκαετίας του ’80 απέκτησε άλλο ένα εκπρόσωπο. Με διαφορά περίπου ενός μήνα πάντως ο Ρέγιες που μέσα στη σεζόν θα….σαρανταρίσει κρατάει την πρωτιά!. Ο Πσναθηναϊκός ήταν πέρσι η χειρότερη ομάδα σε όλη την Ευρωλίγκα σουτάροντας οριακά πάνω από το 70% από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Φέτος, με την προσθήκη παικτών που κρατάνε….διαβήτη όταν στέκονται στο συγκεκριμένο σημείο δεν αποκλείεται να είναι στο ΤΟΠ-5.. Παραμένει ένας από τους υγιείς οικονομικά οργανισμούς της Ευρωλίγκα και μια από τις 3-4 ομάδες που κάθε χρόνο βγάζουν κέρδος. Μοντέλο οργάνωσης με το καλύτερο γήπεδο, συνεχόμενα sold out αύξησε φέτος το μπάτζετ αλλά μάλλον δεν φοβάται τη….χασούρα.Τη σιχαίνονται όλοι αλλά κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή! Και όποιος δεν μάθει από τις ήττες του είναι καταδικασμένος να τις επαναλάβει.Μετά την κατάκτηση του δεύτερου δαχτυλιδιού είδε την ομάδα του να χάνει πολλούς από τους περσινούς πρωταγωνιστές. Και τι πειράζει; Τα ρούβλια είναι πολλά στη Μόσχα και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι οι πρωταθλητές θα μείνουν έξω από το φάιναλ φορ της Κολωνίας.Δεν θα παιχτεί ούτε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκα στην πόλη μέχρι τον Μάιο αλλά από τις 20 μέχρι τις 24 Μαϊου θα γίνει το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένα μοντέρνο γήπεδο που συνήθως παίζεται χόκεϊ επί πάγου και όχι μπάσκετ περιμένει τους εκλεκτούς και θα γίνει ο τόπος στέψης του επόμενου πρωταθλητή Ευρώπης.Ο Αργεντίνος διεθνής παίζει πλέον στη Ρεάλ δίπλα στον συμπατριώτη του Φακούντο Καμπάτσο και θα αποτελέσουν ένα πολύ ενδιαφέρον δίδυμο γκαρντ που θα θυμίσει στους παλαιότερους ανάλογα πειράματα με πλέι μέικερ σε συσκευασία ‘’τσέπης’’! Η εποχή των Σολοθάμπαλ-Κόστα στη Βαρκελώνη και των Κορμπαλάν-Γιορέντε στη Βαρκελώνη ξαναζεί σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα!Ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα που μάλλον απρόσμενα πείστηκε από τη Μπάγερν Μονάχου να περάσει τον Ατλαντικό. Δέκα χρόνια επαγγελματίας ο απόφοιτος του Τζορτζτάουν είδε την καριέρα του σε κάθετη πτώση την τελευταία τριετία αλλά δεν είναι ακόμη ούτε 30 και ελπίζει να βάλει τάξη στα πράγματα.Μια πλειάδα νέων παικτών ετοιμάζεται να γράψει τα πρώτα χιλιόμετρα στην πιο απαιτητική Ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σημειώστε τα ονόματα του Μαλεντόν της Βιλερμπάν και του Ντένι Αβντίγια που πέρσι έπαιξε για λίγο στη Μακάμπι. Ο Γάλλος και ο Ισραηλινός (με ρίζες σε Σερβία και Κόσοβο) είναι τα όψιμα φαβορί για τον τίτλο του καλύτερου νέου παίκτη.Μετά από μια σεζόν με δύο όψεις οι Πειραιώτες ελπίζουν σε ένα καινούργιο ξεκίνημα με πολλά νέα πρόσωπα και άλλα τόσα ερωτηματικά να τους συνοδεύουν. Η ηρεμία έχει επιστρέψει αλλά κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή τι θα πετύχει μια ομάδα που θα παίζει μια φορά την εβδομάδα και μπαίνει στη σεζόν με μικρές προσδοκίες.Έχασε τον απόλυτο σταρ της περασμένης χρονιάς που καθόταν στην άκρη του πάγκου του. Η επιστροφή του Πεδουλάκη συνοδεύτηκε με την απόκτηση μπόλικων ηχηρών ονομάτων. Και στο ΟΑΚΑ όμως τα στοιχήματα είναι πολλά και η υπομονή με επτά χρόνια απουσίας από τα φάιναλ φορ έχει μάλλον στερέψει.Περιζήτητος σε όλη την Ευρώπη μετά την απόφαση του να εγκαταλείψει την πρωταθλήτρια ΤΣΣΚΑ. Μετακόμισε τελικά στο Μιλάνο και συμπληρώνοντας κοντά 15 χρόνια στη διοργάνωση και με +250 παιχνίδια στη διοργάνωση αποτελεί τη μεγαλύτερη ελπίδα της Αρμάνι για μια χρονιά που θα θυμίσει το ένδοξο παρελθόν της.Ο Λιουκ Σίκμα γιος του παλιού ΝΒΑ legend Τζακ είναι πραγματικά κλώνος του γεννήτορα του. Ψηλός με all around ικανότητες και θανατηφόρο μακρινό σουτ. Μπορεί να έφτασε 30 ετών για να παίξει το πρώτο του παιχνίδι στην Ευρωλίγκα αλλά όσοι τον είδαμε στο περσινό Eurocup ξέρουμε ότι δεν θα είναι ένας τυπικός….ρούκι που θα ψάχνει τα βήματα του.Διατηρεί τον τίτλο του απόλυτου δεινόσαυρου και είναι η απάντηση σε όσους υποστήριζαν ότι το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι υπόθεση μόνο αθλητικών undersized σέντερ. Ο παίκτης που έκανε πολλούς να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για την διαχρονική αξία των παικτών με μπόι πάνω από 2μ.15Λίγο πριν το τζάμπολ της νέας σεζόν όλα είναι….υποθετικά. Προβλέψεις, προσδοκίες και πιθανότητες. Κάποια θα δικαιωθούν, τα περισσότερα όμως σενάρια θα έχουν ξεχαστεί λίγα λεπτά μετά τη στιγμή που θα ακουστεί για πρώτη φορά το Game on την ερχόμενη ΠέμπτηΟ απόλυτος σουτέρ-δολοφόνος θα είναι ένας από τους πλέον fun to watch παίκτες. Ο απόλυτος σουτέρ-δολοφόνος θα είναι ένας από τους πλέον fun to watch παίκτες. Αδίστακτος βομβαρδιστής τις βραδιές που θα βρίσκει στόχο θα απειλεί όλα τα ρεκόρ που έχουν σχέση με το τρίποντο στην ιστορία της Ευρωλίγκα!Ο παίκτης που έφτιαξε όνομα στη Μόσχα κουβάλησε τις ικανότητες του στην Μπαρτσελόνα που έσπασε τα κοντέρ. Ένας από τους πιο υποτιμημένους παίκτες της διοργάνωσης στη σχέση προσφοράς και αναγνώρισης!Εκεί που έβαλαν τον πήχυ φέτος ομάδας όπως η Αρμάνι με την επιστροφή του Μεσίνα και η Μπαρτσελόνα με την απόκτηση μιας αρμάδας all star με επικεφαλής τον Νίκολα Μίροτιτς. Ποιος πέταξε λεφτά σε ένα μαύρο σκοτεινό πηγάδι θα το μάθουμε μόνο τον ερχόμενο Μάιο.