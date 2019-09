Ο Τζέιμς άφησε εκτός οκτάδας τον Ολυμπιακό

Bro can play. As long as he adjust to Europe and get a good relationship with nick should be solid https://t.co/ZEPxN335zr — Mike James (@TheNatural_05) 15 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Μάικ Τζέιμς προέβλεψε πως ο Ολυμπιακός δε θα καταφέρει να μπει στην οκτάδα της Euroleague την εφετινή σεζόν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Τζίμερ Φριντέτ. Ο Αμερικανός παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας τόνισε πως το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού μπορεί να βοηθήσει, αρκεί να προσαρμοστεί στην Ευρώπη. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού απάντησε σε ερωτήσεις των φίλων του στο Twitter.Χαρακτηριστικά, ο Τζέιμς τόνισε για τον Φριντέτ: “Ο τύπος μπορεί να παίξει. Αν προσαρμοστεί στην Ευρώπη και αποκτήσει καλή σχέση με τον Καλάθη, θα είναι καλός”.Σχετικά με το πως βλέπει τον Ολυμπιακό έγραψε: “Δεν ξέρω. Έχουν πολλούς παίκτες που δεν έχουν παίξει ποτέ στην Euroleague. Είναι δύσκολο να κρίνω”.Τέλος, έκανε και τις προβλέψεις του για την οκτάδα της Euroleague: “ΤΣΣΚΑ, Φενέρ, Εφές, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκός, Ζαλγκίρις και Χίμκι».