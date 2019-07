Το πρώτο μήνυμα του «Ιταλού» Ροντρίγκεθ (pic)

🇮🇹

Sono molto felice di essere a Milano!

Farò del mio meglio per trasmettere la mia energia e rappresentare questo fantastico club!

Forza Olimpia!

🇬🇧

Very happy to be in Milan!

I am really looking forward to bringing my energy and representing this amazing club!

Forza Olimpia! pic.twitter.com/nXKuYwgq8f