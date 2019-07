Μπόλντγουιν: «Θέλω να γράψω ιστορία με τον Ολυμπιακό»

Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού, Γουέιντ Μπόλντγουιν, «αποκαλύφθηκε» σε συνέντευξη του στο olympiacosbc.gr. Διαβάστε τι δήλωσε ο 23χρονος Αμερικανός για τα δυνατά του στοιχεία, τους στόχους του και τι του είπε ο Μπριαντέ Γουέμπερ για τη νέα του ομάδα."To μότο του Γουέιντ Μπόλντγουιν είναι F.E.A.R. (Face Everything And Rise) και είναι έτοιμος να το κάνει πράξη φορώντας την «ερυθρόλευκη» φανέλα! «Θέλω να γράψω ιστορία με τον Ολυμπιακό», δήλωσε στο OlympiacosBC.gr, στην πρώτη του συνέντευξη ως μέλος της ομάδας μας.Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ, θα κάνει πρώτη φορά στην καριέρα του το υπέρ-Ατλαντικό ταξίδι για χάρη του Ολυμπιακού. «Μίλησα με τον κόουτς Μπλατ. Είναι σπουδαίος προπονητής και το έχει αποδείξει αυτό με την παρουσία του τόσο στο ΝΒΑ, όσο και στην Ευρώπη», είπε εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να απαντήσει θετικά στην πρόταση της ομάδας μας. Και συνέχισε: «Ήθελα να αποτελέσω μέρος της κουλτούρας του Ολυμπιακού. Γνωρίζω πόσο ιστορική ομάδα είναι. Επίσης, γνωρίζω πως στο παρελθόν πολλοί Αμερικανοί παίκτες έχουν κάνει σπουδαία καριέρα έχοντας πάρει σπουδαία πράγματα από τον Ολυμπιακό. Τους έχει δώσει την ευκαιρία να αγωνιστούν στο υψηλό επίπεδο της Ευρωλίγκας και να κερδίσουν τίτλους. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς επέστρεψαν στις ΗΠΑ και το ΝΒΑ. Έχω ενημερωθεί πως η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι εξαιρετική και πραγματικά ανυπομονώ να τη ζήσω».O «Little Westbrook», όπως συνήθιζε να τον αποκαλεί ο Zach Randolph, εμφανίστηκε αρκετά «διαβασμένος» στο μάθημα της Ευρωπαϊκής ιστορίας και δη της «ερυθρόλευκης»! «Όπως είπα και πριν γνωρίζω ένα κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού. Τη συχνή του παρουσία στα φάιναλ φορ, ειδικά τα τελευταία χρόνια και την back to back κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2012 και το 2013. Ακούω μόνο θετικά πράγματα για το κλαμπ και ξαναλέω πως ανυπομονώ και αποτελέσω μέρος όλου αυτού. Θέλω να γράψω και εγώ ιστορία με τον Ολυμπιακό!».Η αλλαγή τόσο στον τρόπο ζωής, όσο και στον τρόπο παιχνιδιού δεν είναι κάτι που τον τρομάζει. «Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω στην Ευρώπη και προφανώς θα πρέπει να προσαρμοστώ στη νέα κατάσταση και στο διαφορετικό είδος παιχνιδιού. Νιώθω, όμως, πως αυτό θα γίνει γρήγορα. Άλλωστε, από ότι έχω ακούσει και από άλλους παίκτες, η μετάβαση είναι βατή και η ομάδα στο κάνει πολύ εύκολο όλο αυτό. Έχω ενημερωθεί πως οι συμπαίκτες μου είναι δεκτικοί και σε βοηθούν να ενσωματωθείς στα νέα δεδομένα».Ερωτηθείς για τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού του, απάντησε: «Θεωρώ πως είναι η αίσθηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και η ενέργεια μου. Η ικανότητά μου να βρίσκω τους ‘ελεύθερους’ συμπαίκτες μου. Η ταχύτητά μου και το ότι παίζω με δύναμη. Επίσης, σουτάρω με καλά ποσοστά και αμυντικά προκαλώ ανισορροπία στην αντίπαλη επίθεση. Θέλω να τα συνδυάσω όλα αυτά, ώστε να βοηθήσω τον Ολυμπιακό να κερδίσει την Ευρωλίγκα».Ερχόμενος στον Πειραιά θα συναντήσει και οικεία πρόσωπα. «Γνωρίζω προσωπικά δύο από τους νέους μου συμπαίκτες, δύο Αμερικανούς. Τον Μπράντον Πολ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει μια πολύ καλή επαγγελματική καριέρα. Έχει παίξει στους Σπερς, στην Κίνα, στην Ευρωλίγκα και διαθέτει εμπειρία. Επίσης, έχω παίξει κόντρα στον Κέβιν Πάντερ. Ήμασταν αντίπαλοι στο κολέγιο. Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί τους».Όσον αφορά στους στόχους του; Είναι ο εξής ένας και ταυτίζεται απόλυτα με εκείνον της ομάδας. «Θέλω να κερδίζω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Θέλω να κερδίζω σε όποιο επίπεδο και σε όποια διοργάνωση αγωνίζομαι. Όταν κερδίζεις, όλοι οι προσωπικοί σου στόχοι εκπληρώνονται μέσα από τις νίκες της ομάδας. Στόχος μου, λοιπόν, είναι να έρθω εκεί και αν είναι εφικτό να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που θα δώσουμε! Σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει. Σε αυτό έχω εστιάσει και αυτός είναι ο στόχος μου».Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν συναντήθηκε με έναν πρώην «ερυθρόλευκο», τον Μπριάντε Γουέμπερ, ο οποίος φρόντισε να τον ενημερώσει για τα πάντα και κυρίως για τον κόσμο του Ολυμπιακού. «Ο Μπριάντε μου μίλησε για την ατμόσφαιρα και τους φιλάθλους. Την ‘τρέλα’ που επικρατεί και την αντιπαλότητα με κάποιες ομάδες. Μου συνέκρινε την αντιπαλότητα με εκείνες των Red Sox με τους Yankees και του Μίσιγκαν με το Οχάιο Στέιτ… Πρόκειται για ομάδες μπέιζμπολ και αμερικανικού ποδοσφαίρου. Μου έδωσε να καταλάβω το πνεύμα και την ανταγωνιστικότητα που υπάρχει, όπως και το πάθος των φιλάθλων του Ολυμπιακού για την ομάδα τους. Το πόσο ‘ανεβάζουν’ την ομάδα και πόσο ωραία ατμόσφαιρα δημιουργούν. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και δεν βλέπω την ώρα να αρχίσει το νέο ταξίδι της ζωής και της καριέρας μου με τον Ολυμπιακό!».