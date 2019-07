Ανακοινώθηκε το ντέρμπι "αιωνίων" στην Euroleague (pic)

Στη 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου θα τεθούν αντιμέτωποι οι δύο "αιώνιοι", όπως ανακοινώθηκε σήμερα (19/07), από την Euroleague.



Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή με τις εγχώριες εξελίξεις στα του Ολυμπιακού, αυτή θα είναι και η πρώτη συνάντηση τους εντός των τεσσάρων γραμμών, από την περίφημη αποχώρηση των Πειραιωτών, στο ημίχρονο του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος στο ΟΑΚΑ, στις 13/02.

Η Euroleague ετοιμάσε και βίντεο με το οποίο προμοτάρει το συγκεκριμένο ντέρμπι.

Undeniably one of the hottest and most anticipated showdowns in world basketball. @olympiacosbc and @paobcgr fans will circle this game as soon as they have the calendar in their hands!#GameON pic.twitter.com/lqhoePWtAw