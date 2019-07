Διαρκείας με "πωλητή" τον Κόνιαρη (VIDEO)

View this post on Instagram

Οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας για τη σεζόν 2019-2020 συνεχίστηκαν με guest star τον @antoniskoniaris ! Δείτε περισσότερα στο επίσημο site της ομάδας μας www.olympiacosbc.gr #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight