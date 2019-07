Επίσημα στην Αρμάνι ο Γουάιτ!

Κάτοικος Μιλάνου θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Άαρον Γουάιτ, ο οποίος συμφώνησε με την Αρμάνι. Ο αθλητικός Αμερικανός φόργουορντ μετακομίζει σε πιο… θερμά κλίματα μετά την διετή παρουσία στου στην Ζάλγκιρις Κάουνας, όπου αποδείχτηκε κομβικό κομμάτι στις ομάδες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.Ο Γουάιτ μέτρησε φέτος 8.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ με την λιθουανική ομάδα.

