Διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ζενίτ υπέγραψε ο Τιμ Αμπρομάιτις, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (08/07).



Ο 29χρονος φόργουορντ αγωνιζόταν από το 2015 στην Τενερίφη, με την οποία είχε την προηγούμενη σεζόν κατά μέσο όρο 11.7 πόντους και 3.9 ριμπάουντ σε 35 αγώνες για το ισπανικό πρωτάθλημα.



Ο ύψους 2.03 μέτρων άσος βοήθησε την Τενερίφη να φτάσει στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ισπανίας, καθώς και στον τελικό του Basketball Champions League.

Тим Абромайтис — новый игрок «Зенита»! Наш клуб подписал двухлетний контракт с 29-летним американским форвардом.

//

Tim Abromaitis is our new player! Our club has signed 29 years old American forward for two years. #Zenitbasket pic.twitter.com/2Xr4c8pASB