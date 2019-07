Στη Χίμκι ο Μπέρτανς (pic)

Παίκτης της Χίμκι για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Νταΐρις Μπέρτανς, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (08/07).



Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ο 29χρονος αγωνίστηκε στην Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο τελείωσε τη χρονιά στο NBA με τη Νέα Ορλεάνη, όπου είχε μέσο όρο 2.8 πόντους σε 12 παιχνίδια.

⚡️ @DairisBertans переходит в «Химки». Соглашение рассчитано на 2 сезона. / Dairis Bertāns joins Khimki on the two-year deal, welcome!#ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/J3ISUCNlKM