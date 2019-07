Μπλατ: "Ακόμα καλύτερα με 18 ομάδες η Ευρωλίγκα" (VIDEO)

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Ντέιβιντ Μπλατ. βρέθηκε στην ετήσια συνάντηση των προπονητών της λίγκας και μέσω βίντεο τόνισε πως η διοργάνωση θα είναι ακόμα καλύτερη, αν προστεθούν κι άλλες ομάδες.





Much more to see in the #EuroLeague this season!#GameON pic.twitter.com/aWGvG6RWVx