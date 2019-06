Με Καλάθη και Σλούκα τα νικητήρια καλάθια της Euroleague (video)

Με Σλούκα, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του στο Νο6, χάρις στο καλάθι του κόντρα στην Εφές, αλλά και τον Καλάθη στο Νο5, που πέτυχε το νικητήριο τρίποντο απέναντι στην ΤΣΣΚΑ μέσα στη Μόσχα παρουσίασε το Τοπ-10 των game winners αυτής της περιόδου η Euroleague.



Φυσικά, στο Νο1 βρίσκεται το... τρελό καλάθι του Ρούντι μέσα στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

