Ιτούδης: “Ο Χάινς είναι το είδωλό μου”

Ο Δημήτρης Ιτουδης έπλεξε το εγκώμιο του Κάιλ Χάινς και δε δίστασε να τονίσει πως ο Αμερικανός παίκτης είναι το είδωλό του. Ο Έλληνας κόουτς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο οποίος πανηγύρισε την κατάκτηση της εφετινής Euroleague αναφέρθηκε στην πίεση που είχε πριν το Final 4 και στα πλάνα του στα δυο ματς με Ρεάλ Μαδρίτης και Αναντολού Εφές. Ο Ιτούδης μίλησε στην εφημερίδα “Τα Νέα”. Αναλυτικά δήλωσε:Για τη «συνταγή» της επιτυχίας της φετινής ΤΣΣΚΑ: «Το πείσμα που δημιουργεί και αυξάνει η αποτυχία».Για τη φιλοσοφία που έχει: «Οι τίτλοι και οι επιτυχίες αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Μόνο όσοι δουλεύουν νυχθημερόν σε έναν οργανισμό ξέρουν τι βρίσκεται κάτω από το παγόβουνο. Τι έκανε ο Τόμας Έντισον όταν δεν του έβγαινε ένα πείραμα πάνω στους λαμπτήρες; Δεν τα παράταγε, ούτε έσπαγε τα εργαλεία του, αλλά συνέχιζε να δουλεύει και να πειραματίζεται μέχρι να τα καταφέρει. Ε, λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και σε μια ομάδα, αυτό πρέπει να κάνει ο προπονητής μέχρι να δει να του βγαίνει κι αυτουνού το περίφημο "φαινόμενο Έντισον", να ανάβουν οι λαμπτήρες και να παίζει».Για την πίεση που έχει από τον Βατούτιν για τον τίτλο: «Η πίεση ταιριάζει με τα πιστεύω και τα θέλω μου. Εάν βολευόμουν σε μια πιο χαλαρή δουλειά, θα πήγαινα σε άλλη ομάδα και όχι στην ΤΣΣΚΑ. Όλοι επιθυμούν τις νίκες, τις επιτυχίες και τους τίτλους: ο πρόεδρος, ο προπονητής, οι παίκτες, ακόμη και οι καθαρίστριες του γηπέδου. Αυτό το ξέραμε από την αρχή και είπα στους παίκτες ότι δε θα μας χαριστεί τίποτα και θα πρέπει να φτύνουμε αίμα κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα και σε κάθε προπόνηση για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Αντέξαμε, επιζήσαμε, δικαιωθήκαμε και όταν αγκαλιαστήκαμε με τον Αντρέι είπαμε ο ένας στον άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ τον ευχαριστώ διπλά, διότι ποτέ δε μου είπε ότι σκόπευε να με διώξει».Για την τακτική στο Final Four: «Όταν βρεθήκαμε πίσω με 14 πόντους, ακολουθήσαμε το Plan C, με το χαμηλό σχήμα, τις αλλαγές στα σκριν και χωρίς τον Ροντρίγκεθ. Στον δε τελικό πάλι άφησα τον Ροντρίγκεθ στον πάγκο για να εξυπηρετήσουμε κάποιες ανάγκες μας και μας βγήκε αυτή η τακτική, όπως επεσήμανε και ο Αταμάν. Είμαι ευτυχής και περήφανος, διότι διαθέτω ταλαντούχος, ενωμένους, αφοσιωμένους, επαγγελματίες και μαχητικούς παίκτες, ουδείς εκ των οποίων έχει προσωπική ατζέντα. Όλοι βάζουν το εμείς πάνω από το εγώ, με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό μας, Κάιλ Χάινς, που είναι το είδωλό μου, η καρδιά μου, το στομάχι μου, το αριστερό χέρι μου κι ένα ζωντανό παράδειγμα προς μίμηση».Για την επιτυχία της κατάκτησης του 2ου ευρωπαϊκού ως head coach: «Δεν είμαι αλαζόνας, πατάω γερά στη Γη και πρέπει αμέσως όλοι μας να αλλάξουμε το τσιπάκι και να προετοιμαστούμε για τον αγώνα με τη Ζενίτ».Για την οικογένειά του: «Συγγνώμη και από τη Μαρία και από την Αλεξάνδρα, διότι τον τελευταίο καιρό τις παραμέλησα».Για τους παίκτες του: «Γεννήσαμε κι άλλους πρωταθλητές απόψε (σ.σ. 19/5). Εννοώ τους παίκτες που δεν είχαν κατακτήσει τον τίτλο του 2016, αλλά χρωστάμε και στο παιδί το οποίο θα φέρει σε λίγο καιρό η σύντροφος του Κόρι Χίγκινς, για τον οποίο συγκινηθήκαμε πάρα πολύ όλοι μας πριν από μερικές μέρες. Η ομάδα έφτιαξε εν όψει του Final Four ένα βίντεο, στο οποίο μίλαγαν οι μαμάδες όλων των παικτών που μάλιστα δεν είχαν ιδέα και τους το φυλάγαμε για έκπληξη. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η μαμά του Χίγκινς που θυμήθηκε μια ιστορία από την παιδική ηλικία του γιου της. Όταν, λέει, ήταν τεσσάρων χρονών, ο μπαμπας του ο Ροντ του χάρισε μια μπάλα και του είπε να μην χάσει ποτέ από τα μάτια του. Τότε ο Κόρι με την παιδιάστικη αφέλειά του πήρε την μπάλα και την έβαλε μπροστά στα μάτια του. Είπε λοιπόν η μαμά του στο βίντεο ότι από τότε φαινόταν πως θα είναι πολύ αφοσιωμένος και πολύ υπάκουος στις οδηγίες των προπονητών του, όπως και έγινε».