Ιτούδης: "You 'll always have Vitoria" (pics) Ενας 26χρονος που το 1996 αποχωρεί από τη Βιτόρια με την πίκρα ενός χαμένου τελικού, ένας 49χρονος που πανηγυρίζει στο ίδιο μέρος 23 χρόνια μετά την κατάκτηση της Euroleague-Η σύμπτωση και με τον Αταμάν από το 2000.