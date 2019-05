Tέσσερις ομάδες, ένα όνειρο.

Ο «μαραθώνιος» των 219 ημερών και των 256 αγώνων καταλήγει εδώ. Οι μονομάχοι βγαίνουν στην «Φερνάνδο Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ευρώπης, ξεκίνημα με τους ημιτελικούς της Παρασκευής!Ήταν 11 Οκτωβρίου του 2018 όταν ξεκίνησε η κανονική περίοδος της Euroleague για τη σεζόν 2018-19, σε μία μακρά πορεία που παρακολουθήσατε βήμα προς βήμα από τα κανάλια Novasports και το Novasports.gr. Από τους 16 αρχικούς μονομάχους, μετά το αρχικό «ξεκαθάρισμα» των πλέι - οφ, έμειναν μόλις τέσσερις, που από σήμερα μέχρι την Κυριακή θα διεκδικήσουν το στέμμα της πρωταθλήτριας της Γηραιάς Ηπείρου.Η δράση στην Χώρα των Βάσκων ξεκινά την Παρασκευή με τους δύο μεγάλους ημιτελικούς.Στις 19:00, η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει την Εφές στο πρώτο τουρκικό ντέρμπι της ιστορίας σε Final Four. Οι δύο ομάδες της Κωνσταντινούπολης μοιράστηκαν τις νίκες στην κανονική περίοδο κάνοντας αμφότερες εκπληκτική πορεία, όμως ποτέ δεν έχουν αναμετρηθεί σε τόσο κρίσιμο ματς Euroleague.Η Φενέρ στην πέμπτη σερί συμμετοχή σε Final Four στοχεύει στον δεύτερο τίτλο της, αλλά θα πρέπει να το προσπαθήσει χωρίς τους Λοβέρν και Ντατόμε, με τους Βέσελι και Κάλινιτς να είνα αμφίβολοι. Η Εφές φτάνει σε Final Four για πρώτη φορά μετά το 2000 και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις απουσίες της συμπολίτισσας για να φτάσει ένα βήμα από το όνειρο.Στις 22:00 ακολουθεί το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά σε τρεις τελικούς την δεκαετία του 1960, ενώ πέρσι συγκρούστηκαν στον ημιτελικό του Βελιγραδίου, με τους Μαδριλένους να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό. Η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη, έχει κερδίσει ήδη δύο φορές φέτος όμως τους «μπλάνκος» και θέλει να πάρει εκδίκηση στην Βοτόρια.18:00 Super Euroleague - Final Four 2019, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr19:00 Α΄ Ημιτελικός: Φενερμπαχτσέ – Αναντόλου Εφές, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr21:00 Super Euroleague - Final Four 2019, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr22:00 Β’ Ημιτελικός: ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr24:00 Super Euroleague - Final Four 2019, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr