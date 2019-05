Το Final Four της EuroLeague αποκλειστικά στα κανάλια Novasports!

Η βαρύτιμη «κούπα» της EuroLeague θα κριθεί και φέτος αποκλειστικά στο γήπεδο των καναλιών Novasports!Οι φίλοι του μπάσκετ μετά από μία συναρπαστική σεζόν με 30 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, μία δυνατή σειρά play offs και συνολικά 256 αγώνες που μεταδόθηκαν όλοι αποκλειστικά από τα κανάλια Novasports, ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν και το Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στο «Buesa Arena», στη Βιτόρια. Έτσι, από την Πέμπτη 16 Μαΐου έως και την Κυριακή 19 Μαΐου, θα απολαύσουν μέσα από τα αθλητικά κανάλια της Nova και το Novasports.gr τα πάντα γύρω από τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, το F4 στο οποίο θα λάβουν μέρος, η κάτοχος του τροπαίου Ρεάλ Μαδρίτης που θα επιδιώξει να πετύχει το repeat, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη που θέλει να κατακτήσει και πάλι την «κούπα» η Φενερμπαχτσέ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Κώστα Σλούκα που θέλουν να προσθέσουν έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο στο παλμαρέ τους και η Αναντόλου Εφές που επιστρέφει σε F4 μετά από 18 χρόνια.Η δημοσιογραφική αποστολή των καναλιών Novasports στη Βιτόρια θα απαρτίζεται από τους Γιώργο Συρίγο, Δημήτρη Καρύδα, Δώρα Παντέλη, Νικήτα Αυγουλή καθώς και τον Μιχάλη Κακιούζη στον σχολιασμό και την ανάλυση, οι οποίοι θα μεταφέρουν από την αρχή της διοργάνωσης όλα τα νέα και τις εξελίξεις με ανταποκρίσεις και αποκλειστικές συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών τόσο μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές, από τα social media καθώς και την ειδική ενότητα του Final Four στο Novasports.gr.Επίσης, εκλεκτοί καλεσμένοι, μεταξύ αυτών ο Ηλίας Ζούρος, οι κόουτς Άρης Λυκογιάννης και Μίλαν Τόμιτς, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής Δημήτρης Μαυροειδής, θα καταθέτουν τις απόψεις τους για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Super Euroleague-Final Four 2019» θα είναι οι Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Χρήστος Καούρης. Παράλληλα, οι λάτρεις του μπάσκετ θα μπορούν να διαβάσουν το νέο τεύχος του περιοδικού «Super Euroleague by Novasports» που είναι αφιερωμένο στο Final Four της Βιτόρια και στις τέσσερις ομάδες που αναζητούν τη δόξα και το στέμμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.Οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν ζωντανά και αποκλειστικά και την επόμενη σεζόν (2019-2020), την EuroLeague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ μέσα από τα κανάλια Novasports που συνεχίζουν να αγκαλιάζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να προσφέρουν στους συνδρομητές τους αυτό που πραγματικά θέλουν!Πέμπτη 16 Μαΐου12:50 Euroleague - Final Four 2019: Συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων φιναλίστ, Novasports24HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr σε παρουσίαση Γιαννίκου Δούσκα14:00 Euroleague - Final Four 2019: Αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών, Novasports24HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr18:30 Super Euroleague - Final Four 2019: Ανοιχτό κομμάτι προπονήσεων, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr21:30 Super Euroleague - Final Four 2019, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.grΠαρασκευή 17 Μαΐου11:45 Euroleague - Final Four 2019: Αγώνας επίδειξης με Euroleague Ambassadors, Novasports24HD Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.gr18:00 Super Euroleague - Final Four 2019, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr19:00 Α΄ Ημιτελικός: Φενερμπαχτσέ – Αναντόλου Εφές, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή – σχόλιο των Νικήτα Αυγουλή και Δημήτρη Καρύδα21:00 Super Euroleague - Final Four 2019, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr22:00 Β’ Ημιτελικός: ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή – σχόλιο των Γιώργου Συρίγου και Δημήτρη Καρύδα24:00 Super Euroleague - Final Four 2019, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.grΣάββατο 18 Μαΐου11:30 Euroleague - Final Four 2019: Fan Zone, Novasports24HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr13:00 Euroleague - Final Four 2019: Συνέντευξη Τύπου των δύο φιναλίστ, Novasports24HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr σε παρουσίαση Γιαννίκου Δούσκα13:30 Euroleague - Final Four 2019: Αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών, Novasports24HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr19:00 Super Euroleague - Final Four 2019: Ανοιχτό κομμάτι προπονήσεων των φιναλίστ του τελικού, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr21:30 Super Euroleague - Final Four 2019 και σύνδεση με την Τελετή Βράβευσης των κορυφαίων, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.grΚυριακή 19 Μαΐου18:30 Μικρός Τελικός, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή – σχόλιο των Δημήτρη Καρύδα και Δώρας Παντέλη20:30 Super Euroleague - Final Four 2019, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr21:30 Τελικός και απονομή, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή – σχόλιο των Γιώργου Συρίγου και Δημήτρη Καρύδα23:45 Super Euroleague - Final Four 2019, Novasports1HD και σε Facebook, YouTube & Web TV του Novasports.gr