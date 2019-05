«Πράσινη» υπεροχή στα Final Four

Οι νικητές των Final Four ανα χρονιά



1966 Σίμενταλ Μιλάνο 1967 Ρεάλ Μαδρίτης 1988 Τρέισερ Μιλάνο 1989 Γιουγκοπλάστικα 1990 Γιουγκοπλάστικα 1991 ΠΟΠ 84 1992 Παρτίζαν 1993 Λιμόζ 1994 Μπανταλόνα 1995 Ρεάλ Μαδρίτης 1996 Παναθηναϊκός 1997 Ολυμπιακός 1998 Κίντερ Μπολόνια 1999 Ζάλγκιρις 2000 Παναθηναϊκός 2001 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2002 Παναθηναϊκός 2003 Μπαρτσελόνα 2004 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2005 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2006 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2007 Παναθηναϊκός 2008 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2009 Παναθηναϊκός 2010 Μπαρτσελόνα 2011 Παναθηναϊκός 2012 Ολυμπιακός 2013 Ολυμπιακός 2014 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2015 Ρεάλ Μαδρίτης 2016 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2017 Φενέρμπαχτσε 2018 Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Γκάλης κι ο Αλβέρτης



Οι πρώτοι σκόρερ των Final Four



Νίκος Γκάλης 231 πόντοι Τζον Ρόμπερτ Χόλντεν 194 Τράιαν Λάνγκντον 172 Χούαν Κάρλος Ναβάρο 170 Ντέγιαν Μποντίρογκα 164 Θοδωρής Παπαλουκάς 164 Μίλος Τεόντοσιτς 155 Ντέιβιντ Άντερσεν 154 Σέρχιο Γιουλ 150 Ματίαζ Σμόντις 147 Ραμούνας Σισκάουσκας 147

Ο ασύγκριτος Ζοτς!



Από την Μπολόνια και το μακρινό 1966 έως τη Βιτόρια-Γκαστέις και το 2019, η πορεία των Final Four βιώνει την έκτη δεκαετία της, βεβαίως με την απαραίτητη υπενθύμιση πως στα ‘70s δεν υπήρξε σεζόν με αυτό το format. Η εμπειρία της διετίας 1966-67 απεδείχθη πειραματική, μέχρι την τελική επικράτηση της από το 1988 και εντεύθεν., ενώ έπονται με 4 τρόπαια η Ρεάλ Μαδρίτης –συνολικά προπορεύεται με 10 Κύπελλα Πρωταθλητριών- κι η Μακάμπι Τελ Αβίβ.Από τρεις κούπες σε Final Four έχουν ο Ολυμπιακός, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι η Γιουγκοπλάστικα/ΠΟΠ 84, η οποία έχει το φοβερό στατιστικό του 3/3, αφού σε όσα έδωσε το «παρών» πανηγύρισε το τρόπαιο στο τέλος. Στους αστερίσκους πρέπει να προστεθεί κι η σεζόν του «σχίσματος» το 2000/01, όταν στη Suproleague της FIBA διεξήχθη Final Four, ενώ η Euroleague επέλεξε τη λογική του NBA σε σειρά best of five, με την Κίντερ Μπολόνια να επικρατεί της Τάου Θεράμικα.Ο ένας είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Final Four. Κι ο άλλος έχει κατακτήσει τις περισσότερες κούπες σε τέτοια ραντεβού. Οπροπορεύεται στη σχετική λίστα με 231 πόντους κι ο, νυν team manager του Παναθηναϊκού, είναι εκείνος που έχει φύγει περισσότερες φορές χαρούμενος από Final Four, πανηγυρίζοντας με το «Τριφύλλι» συνολικά 5 φορές: 1996, 2000, 2002, 2007 και 2009.Δικαίως του έχουν δώσει το προσωνύμιο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών». Ο, είναι και πάλι στο…παρουσιολόγιο της τελικής τετράδας της διοργάνωσης, αλλάζοντας χρώματα στο πρόσωπό του από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε. Έχει καταφέρει να βρεθεί στην ευρωπαϊκή κορυφή 9 φορές. Η πρώτη του ήταν το 1992 με την Παρτίζαν. Ακολούθησαν οι δύο κατακτήσεις με τις ισπανικές Μπανταλόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, το 1994 και το 1995 αντίστοιχα. Μετά δημιουργήθηκε η σχέση ζωής με τον Παναθηναϊκό, σφυρηλατημένη με χρυσάφι, βγαλμένο από τις 5 κούπες (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) για να προστεθεί το 2017 εκείνη με τη Φενέρμπαχτσε.