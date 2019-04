Ιτούδης: “Κάποιοι δε μας γουστάρουν”

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για όσους τον αμφισβητούν και παράλληλα υποβαθμίζουν την πορεία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας τα τελευταία χρόνια. Ο Έλληνας κόουτς υπογράμμισε πως η αμφισβήτηση είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τον ίδιο και την ομάδα του. Ο Ιτούδης μίλησε στην εφημερίδα “Τα Νέα”. Αναλυτικά δήλωσε:Για όσους τον αμφισβητούν: «Δεν ξύπνησα ξαφνικά ένα πρωί βλέποντας φαντάσματα. Κάποιοι δε μας γουστάρουν και αυτό το θεωρώ ως μια φυσιολογική συνέπεια της διαχρονικής μας επιτυχίας. Υπάρχουν άνθρωποι που είτε σταμάτησαν να πιστεύουν σε εμάς, είτε μας κολακεύουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μας δημιουργούν μια υποσυνείδητη αίσθηση ότι τάχα είμαστε ανίκητοι και αδιάφθοροι. Πώς λοιπόν πρέπει να αντιδράσουμε; Να χρησιμοποιήσουμε την αμφισβήτηση ή ακόμη και το μίσος ως ένα επιπλέον κίνητρο για να προχωρήσουμε. Έπρεπε να πωρωθούμε ακόμη περισσότερο και για αυτό είπα μετά τον αγώνα της Μεγάλης Παρασκευής: φέρτε μας και άλλους αμφισβητίες και haters, ώστε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό».Για την πρόκριση στο Final Four που κάποιοι θεωρούν εύκολη: «Κάποιοι το θεωρούν απλό και δεδομένο, αλλά κάνουν λάθος. Προκριθήκαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι και νιώθουμε υπερήφανοι, αλλά μόνο εμείς ξέρουμε πόσο μοχθούμε και υποφέρουμε όλη την χρονιά για να είμαστε συνεπείς και να βρισκόμαστε εδώ, πολλών δε μάλλον στην εφετινή σεζόν στην οποία είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας και παρουσιαστήκαμε διαφορετικοί σε σχέση με το παρελθόν».Για το τι εννοεί με τη λέξη «διαφορετικοί»: «Πρώτα από όλα παίξαμε πολύ καλύτερα στα εκτός έδρας ματς από ό,τι στη Μόσχα, ενώ ταυτοχρόνως έπρεπε να ανταποκριθούμε στο καθεστώς της πίεσης και επίσης να διαχειριστούμε το "πρέπει" της πρόκρισης και της επιτυχίας».Για το αν αισθάνεται, ότι οφείλει διαρκώς να δίνει απαντήσεις: «Ευτυχώς όχι. Καθόλου μάλιστα. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά μου: να δουλεύω σκληρά και να κρατώ όλη την ομάδα σε εγρήγορση. Το ίδιο έκανα και στην Μπάνβιτ, απλώς οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες στην ΤΣΣΚΑ είναι πολύ μεγαλύτερες. Οι ήττες δε στραπατσάρουν την εικόνα μας, εφόσον δεν αποβαίνουν μοιραίες, αλλά οι πέντε προκρίσεις σε πέντε σεζόν δεν είναι ούτε δεδομένες, ούτε και ευκαταφρόνητες».Για τη νίκη στο Game 4 με την Μπασκόνια: «Δεν ήμασταν καλοί στην άμυνα, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο ρισκάραμε και δικαιωθήκαμε. Παίξαμε με χαμηλό σχήμα και με αλλαγές στα σκριν στην άμυνα, ενώ η Μπασκόνια είχε στην πεντάδα της τον Πουαριέ και τον Βόιτμαν. Αυτό το come back και τις ιδιάζουσες συνθήκες είχα στο μυαλό μου όταν είπα ότι έπρεπε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ένας αγώνας ρέει και μεταλλάσσεται από στιγμή σε στιγμή, δεν είναι σαν το... play station. Εγώ δεν υποτιμώ κανέναν αντίπαλο, ουδέποτε στη ζωή μου υπήρξα αλαζών και δεν ξέρω γιατί πιστεύουν ότι έχω τέτοια συμπεριφορά».Για το τι περιμένει στο Final Four: «Περιμένεις να παίξεις ένα ματς την Παρασκευή και ύστερα υπάρχει άλλο ένα την Κυριακή. Δεν υπάρχει τρόπαιο χωρίς τον τελικό, ούτε τελικός χωρίς τον ημιτελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης από την οποία ηττηθήκαμε πέρυσι στο Βελιγράδι, αλλά κάθε ημέρα είναι μια καινούργια ημέρα. Έχουμε απέναντί μας μια πλήρη, έμπειρη και πολύ ποιοτική ομάδα με ένα σπουδαίο προπονητή, χωρία η ένδοξη ιστορία της και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι από αγωνιστικής και πνευματικής πλευράς για να παίξουμε εναντίον τους».