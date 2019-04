Πιτίνο: «Αν μείνω, θα κάνω ότι μπορώ για να πάρουμε τον τίτλο» (video)

Αναλυτικά όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:



Ο Ρικ Πιτίνο αποκάλυψε πως δεν έχει μιλήσει με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για το μέλλον του και τόνισε πως αν μείνει στην Ελλάδα θα κάνει τα πάντα για να οδηγήσει τους «πράσινους» στην κορυφή της Ευρώπης.Παράλληλα, αναγνώρισε την ανωτερότητα της Ρεάλ Μαδρίτης, δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια των παικτών του, μίλησε για τα περιθώρια βελτίωσης των Ελλήνων παικτών και αποθέωσε τον κόσμο.«Στα 2/3 ματς παίξαμε με την καρδιά μας. Μας νίκησε μια καλύτερη ομάδα. Αυτό συμβαίνει στα πλέι οφ. Έβαζαν σουτ στο τέλος του χρόνου. Είναι εξαιρετικοί σουτέρ. Μείναμε στο ματς. Αλλά, η Ρεάλ τα έχει όλα. Ο Καμπάτσο έκανε τρομερή σειρά. Είχαν όλες τις απαντήσεις, ήταν μια εξαιρετική ομάδα στα σουτ. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Ήμασταν με τις πλάτες στον τοίχο. Πήραμε εκτός έδρας νίκες, περάσαμε στα πλέι οφ. Είμαι περήφανος για την προσπάθειά μας. Ο κόσμος ήταν απίστευτος. Χάσαμε από μία καλύτερη ομάδα».«Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Είχαμε ανοιχτά σουτ, που δεν βάλαμε. Είχαν δύσκολα σουτ, που έβαλαν. Είχα στο παρελθόν ομάδες που δεν ήταν εξαιρετικές, αλλά πήγαν στο Final Four, γιατί σούταραν. Τα σουτ είναι το γιατρικό. Υπήρχαν φορές που η Ρεάλ δεν είχε χρόνο στο ρολόι. Όμως, έβαλε τα σουτ. Αυτό έκανε σε όλη τη σειρά».«Ήταν το χαμένο πρώτο ματς. Κάναμε δύο λάθη στο +3 στο τελευταίο λεπτό. Ήταν σημαντικό. Δεν είναι πάντα θέμα ταλέντου, αλλά τι ταλέντο έχεις. Η Ρεάλ έχει ισορροπία, όλες τις απαντήσεις σε κάθε θέση. Ο πλέι μέικερ της ήταν εξαιρετικός σε όλη τη σειρά. Είχε 10 ασίστ, αλλά και 8 ριμπάουντ, ενώ είναι... σαν εσάς στο ύψος».«Μπορώ να φύγω από την Ελλάδα και να πω ότι ήταν τιμή μου, που ήμουν προπονητής μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Είναι οι καλύτεροι που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Προπονώ για 42-43 χρόνια. Δεν το έχω δει ξανά αυτό. Όμως, μερικές φορές, μπορώ να πω με ειλικρίνεια πως γίνονται λάθη. Αυτό ίσως ίσχυε στο Game 2. Στο Game 1 και το Game 3 ήταν καλύτεροι από εμάς. Όσες φορές κι αν παίζαμε, τις περισσότερες ξανά αυτό θα γινόταν».: «Οι πιθανότητες για τα πλέι οφ ήταν ελάχιστες. Οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα για να τα καταφέρουν. Αγαπώ τους πάντες εδώ. Τον κόσμο, τον ιδιοκτήτη, που είναι παθιασμένος, τον GM, τον Μάνο, τους παίκτες, όλους. Θα σας πω άλλη μια αστεία ιστορία. Έχω ένα μικρό γραφείο, που αλλάζω ρούχα. Όλη τη σεζόν τους παρακαλώ να το καθαρίσουν. Ίσως δεν πρέπει να το πω αυτό. Υπήρχαν παντού χαρτιά και ένα πρόβλημα στο μπάνιο, έσπαγε η λεκάνη. Μετά τα πλέι οφ τα καθάρισαν και έφτιαξαν την τουαλέτα. Έπρεπε να μπούμε στα πλέι οφ για να γίνουν αυτά. Τους ευχαριστώ. Ίσως την κλέψω αυτή τη θέση και την πάρω μαζί μου, μαζί με τα τρόπαιά μου».«Θα ήθελα να πάρω τον τίτλο. Το Final Four δεν είναι αρκετό. Θέλω τίτλους. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κανέναν για τον επόμενο χρόνο. Μόνο με εσάς μιλάω γι' αυτά. Θα δούμε. Ήρθα για να κερδίσω φέτος. Δεν έχω σκεφτεί για του χρόνου. Θα το κάνω, στο μέλλον, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν το έχω συζητήσει με τον ιδιοκτήτη και τον GM. Προπόνησα κάθε δευτερόλεπτο με στόχο τα πλέι οφ. Αν επιστρέψω, είναι μεγάλο το "αν", θα κάνω ό,τι μπορώ, για να έρθουν οι παίκτες, όχι για να πάμε το Final Four, αλλά για να πάρουμε τον τίτλο».: «Σας ευχαριστώ όλους. Δεν ξέρω τι λέτε και τι γράφετε. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό στην Ελλάδα. Κάποιες φορές θέλετε να ρίξετε την ευθύνη στους παίκτες. Στο Game 2 χάσαμε λόγω λαθών. Όμως, κάποιες φορές, πρέπει να πείτε: "Ο Ντουράντ, ο Κάρι και μερικοί άλλοι ήταν καλύτεροι". Αυτό γίνεται όταν χάνει μια ομάδα από τους Ουόριορς. Το ξέρετε αυτό καλύτερα από τον καθένα. Ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερο ταλέντο από όλους στο παρελθόν. Το ίδιο και για εμένα παλιά στο Κεντάκι. Τις έχω δει και τις δύο πλευρές. Να είστε περήφανοι για όσα έκαναν οι παίκτες φέτος. Δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Όμως, η άλλη ομάδα ήταν καλύτερη. Αναγνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί. Δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Ξέρουμε τι χρειάζεται. Ψάχνουμε τις λύσεις. Πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε για να νικήσουμε τη Ρεάλ. Δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Αυτό είναι εύκολο να το λέει κανείς. Ο ιδιοκτήτης εδώ χάνει πάρα πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι όπως στο ΝΒΑ τα πράγματα, που πωλείται μια ομάδα για δύο δις. Πρέπει να φτιάξεις την ομάδα σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν πολλά κομμάτια που λείπουν στην ομάδα. Όμως, υπάρχει απίστευτη προσπάθεια και εξαιρετικοί παίκτες, που μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους».«Οι Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν όλοι δυνατότητες. Ο Στεφ Κάρι και ο Κέβιν Ντουράντ και ο Τζέιμς Χάντερ είναι στο ζενίθ. Πάντα προσπαθείς να πάρεις παίκτες που έχουν χώρο βελτίωσης. Ο Παπαπέτρου και ο Παπαγιάννης μπορούν να γίνουν πολύ καλύτεροι. Ο Καλαϊτζάκης θα γίνει καλός μια μέρα. Ο Ίαν με ρωτούσε πότε θα βγει εκτός, για να ξεκουραστεί. Είπα στον γυμναστή να του βελτιώσει τη φυσική κατάσταση. Πρέπει να αφήσει τα τσιγάρα και το κρασί, για να μπει σε καλύτερη κατάσταση. Κάνει πέντε τσιγάρα, πρέπει να πάει στα δύο. Ο Θανάσης είναι εξαιρετικός αθλητής. Όχι απαραίτητα εξαιρετικός αμυντικός, αλλά εξαιρετικός αθλητής. Κάνει φάουλ και πρέπει να τον βγάλεις εκτός. Όμως, έχει περιθώρια βελτίωσης, το μεγαλύτερο στην ομάδα. Πρέπει να μάθει να σουτάρει, να ντριμπλάρει και να πασάρει. Αλλά μπορεί να το κάνει. Ο Ντίνος θα γίνει πολύ καλός παίκτης. Όλοι οι Έλληνες έχουν περιθώρια βελτίωσης, εκτός του Ίαν. Έχει φτάσει στο πικ του. Θα του κάνουμε κάθε εβδομάδα τεστ για κρασιά και τσιγάρα».