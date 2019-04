Against all odds To 1999 η Ζάλγκιρις Κάουνας έγραψε ιστορία σοκάροντας το Ευρωπαϊκό μπάσκετ με την απρόσμενη κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Λίγοι το….έβλεπαν να έρχεται και μόνο ο Ντούσαν Ίβκοβιτς παραμονές του ημιτελικού στο φάιναλ φορ του Μονάχου είχε κρούσει το καμπανάκι κινδύνου για τον Ολυμπιακό.