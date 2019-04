H πρόκριση για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στο Final Four της EuroLeague κρίνεται αποκλειστικά στα κανάλια Novasports!

Δείτε live από 16-19/4 τους δύο πρώτους αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, αλλά και Φενερμπαχτσέ – Ζάλγκιρις, ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπασκόνια, και Αναντόλου Εφές – Μπαρτσελόνα για τα play offs.Ο δρόμος για το Final Four της EuroLeague για τον έξι φορές πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, περνάει αποκλειστικά από το γήπεδο των καναλιών Novasports! Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova από την Τρίτη 16 Απριλίου έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά τους δύο πρώτους αγώνες της σειράς Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Φενερμπαχτσέ – Ζάλγκιρις, ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπασκόνια και Αναντόλου Εφές – Μπαρτσελόνα για τα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ, της EuroLeague.Τα αθλητικά κανάλια της Nova, με την κορυφαία μπασκετική δημοσιογραφική ομάδα, θα καλύψουν με τον αρτιότερο τρόπο τα πάντα γύρω από τη μεγάλη «μάχη» του Εξάστερου Παναθηναϊκού, απέναντι στην κάτοχο του τίτλου και «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ρεάλ Μαδρίτης με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Βιτόρια. Στην αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Super Euroleague» θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, αλλά και για τα υπόλοιπα ζευγάρια, αναλύσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, στατιστικά και εκλεκτοί καλεσμένοι Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να διαβάζουν μέσα από το site Novasports.gr το ηλεκτρονικό περιοδικό «SuperEuroleague by Novasports» που είναι αφιερωμένο στην EuroLeague1οι αγώνες20:00 ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Μπασκόνια, Novasports2HD και στο Web TV του Novasports.gr (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή20:45 Φενερμπαχτσέ – Ζάλγκιρις, Novasports1HD σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα22:45 Super Euroleague, Novasports1HD και σε Web TV, Facebook και YouTube του Novasports.gr με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη – Στην ανάλυση ο Μιχάλης Κακιούζης20:00 Αναντόλου Εφές – Μπαρτσελόνα, Novasports1HD σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου21:00 Super Euroleague, Novasports2HD και σε Web TV, Facebook και YouTube του Novasports.gr με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη – Στην ανάλυση ο Μιχάλης Κακιούζης22:15 Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ (#RMBPAO), Novasports2HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη00:15 Super Euroleague, Novasports2HD και σε Web TV, Facebook και YouTube του Novasports.gr με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη – Στην ανάλυση ο Μιχάλης Κακιούζης2οι αγώνες20:00 ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Μπασκόνια, Novasports1HD σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή20:45 Φενερμπαχτσέ – Ζάλγκιρις, Novasports2HD και στο Web TV του Novasports.gr (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα22:45 Super Euroleague, Novasports2HD και σε Web TV, Facebook και YouTube του Novasports.gr με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη – Στην ανάλυση ο Μιχάλης Κακιούζης20:15 Αναντόλου Εφές – Μπαρτσελόνα, Novasports2HD σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου21:00 Super Euroleague, Novasports1HD και σε Web TV, Facebook και YouTube του Novasports.gr με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη – Στην ανάλυση ο Μιχάλης Κακιούζης22:15 Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ (#RMBPAO), Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη00:15 Super Euroleague, Novasports1HD και σε Web TV, Facebook και YouTube του Novasports.gr με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη – Στην ανάλυση ο Μιχάλης Κακιούζης