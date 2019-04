Πιτίνο: "Θα παίξει με Ρεάλ ο Γκιστ"

Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο twitter ο Ρικ Πιτίνο ξεκαθάρισε πως ο Μάικ Γκιστ θα αγωνιστεί κανονικά με την Ρεάλ Μαδρίτης για την Ευρωλίγκα.

«Ο Τζέιμς Γκιστ δέχτηκε ένα ένα ισχυρό χτύπημα. Θα εξεταστεί πιο αναλυτικά τη Δευτέρα. Είναι ο πιο σκληρός παίκτης. Θα παίξει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός κόουτς των πράσινων.



James Gist has a bad bone bruise. Will test further on Monday. They don’t make them tougher than him. He’ll play.