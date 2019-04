Ο Τζίτζι χαιρετά τον Ντουέιν (PHOTO)

Με μια φωτογραφία από παλιότερη "μάχη" τους ο Τζίτζι Ντατόμε αποχαιρέτησε από την ενεργώ δράση τον μεγάλο Ντουέιν Ουέιντ. Στο σχετικό του ποστ είχε και σήμα κατατεθέν χιούμορ του ο Ιταλός.

«Πόσες και πόσες μάχες μεταξύ μας, αδερφέ μου (Βασικά ελάχιστα λεπτά παίξαμε και δεν ανταλλάξαμε ούτε κουβέντα, αλλά ακούγεται πιο εντυπωσιακό). Συγχαρητήρια σε Ντιρκ και Ντουέιν, δύο ζωντανούς θρύλους στο παιχνίδι που αγαπάμε».







How many battles against each other, my brother!

(Actually few minutes and we never talked, but sounds better like that)

Congrats to Dwade and Dirk, two living legends of our beloved Game!#serinascorinascogigione #dwade #Dirk #legends pic.twitter.com/zmHaBZHQ2x