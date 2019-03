Τουπάν: «Είμαστε έτοιμοι, έχουμε παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια»

Ο Άξελ Τουπάν χαρακτήρισε «do or die» το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, όμως εξήγησε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν.Παράλληλα, κάλεσε τον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει το ΣΕΦ και να στηρίξει την προσπάθεια τους.«Είναι ένα μεγάλο ματς και για τις δύο ομάδες που παλεύουν στα πλέι-οφ. Είναι ένα "do or die" ματς για εμάς. Έχουμε εμπειρία, έχουμε παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια. Είμαστε έτοιμοι για ένα ματς που μπορεί να κρίνει τα πάντα, θα δώσουμε ότι έχουμε με την σωστή προσέγγιση», δήλωσε αρχικά ο Γάλλος φόργουορντ και συνέχισε:«Δεν μπόρεσα να παίξω στο πρώτο ματς, αλλά τώρα θα παίξω σε ένα παιχνίδι που μοιάζει με τελικό. Νιώθω πολύ καλά, είναι ιδιαίτερο ματς και ανυπομονώ».«Τους περιμένουμε για να έρθουν να μας στηρίξουν. Περιμένω να δω ένα γεμάτο ΣΕΦ και μία καυτή ατμόσφαιρα».