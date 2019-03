«Άρωμα» Παναθηναϊκού στο Top-10 Φεβρουαρίου (Video)

Το top-10 Φεβρουαρίου δημοσίευσε η Ευρωλίγκα και στο οποίο βρίσκουμε τους Καλάθη, Παπαπέτρου και Τόμας.



Οι δύο Έλληνες συνεργάζονται εκπληκτικά στο ματς με την Χίμκι στο ΟΑΚΑ και καταλαμβάνουν την έβδομη θέση, ενώ στο νούμερο έξι έχουμε το κάρφωμα του Αμερικανού φόργουορντ, στο εντός έδρας παιχνίδι με την Εφές.



Ακόμη, ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού και παίκτης του μήνα Φεβρουαρίου στην Ευρωλίγκα, Μάικ Τζέιμς, καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο top-10, με το κάρφωμα του απέναντι στην Νταρουσάφακα.



Τέλος, στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι το... θύμα, στην εκπληκτική εξόρμηση του Μίσιτς και στο φανταστικό του κάρφωμα, στο ματς με την Εφές στην Τουρκία.

Here they are... 👀



The TOP 10 PLAYS from February!#GameON pic.twitter.com/EfDgUFrLw8