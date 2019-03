MVP Φεβρουαρίου ο Τζέιμς (Video)

Πολυτιμότερος παίκτης στην Ευρωλίγκα τον Φλεβάρη αναδείχτηκε ο 29χρονος Αμερικανός της Αρμάνι Μιλάνο.



Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού και νυν των Ιταλών οδήγησε την ομάδα του σε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 18,8 πόντους, 4,5 ασίστ, 3,8 ριμπάουντ και PIR που έφτανε τις 21,7 μονάδες.



Ο Μάικ Τζέιμς είναι και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 20 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ είναι εξαιρετικός και στη δημιουργία με 6,8 τελικές πάσες.



Τέλος, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Αρμάνι που κερδίζει το βραβείο του MVP του μήνα στην Ευρωλίγκα.



