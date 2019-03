7ος στα κλεψίματα ο Καλάθης

💪 O Νικ Καλάθης με τα 3 κλεψίματα που έκανε στη νίκη του #paobc με τη @GranCanariaCB έγινε ο 7ος «κλέφτης» (249) στην ιστορία της @EuroLeague! 👏

💪 @Nick_Calathes15 had 3 steals against Herbalife Gran Canaria and is now 7th (249) in ALL-TIME steals in Euroleague! 👏 pic.twitter.com/SsxJQlNNU1