Φουλ για Final Four στο Παναθηναϊκό Στάδιο!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες τουέχει ενθουσιαστεί με την προοπτική διεξαγωγήςστοκαι ...φουλάρει για να γίνει πραγματικότητα ένα μεγαλόπνοο πλάνο!Το όραμα και η μοναδική έμπνευση του, ίσως τελικά υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Και αυτό γιατί ηεπιθυμεί να γίνει ένα Final Four στην Αθήνα την επόμενη τριετία και βλέπει το Παναθηναϊκό Στάδιο ως μια σπάνια ευκαιρία παγκόσμιας προβολής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.Τα οφέλη θα είναι πολλά, τόσο για τη Euroleague, όσο και για την Αθήνα, καθώς η ξεχωριστή τοποθεσία, η μοναδικότητα του Καλλιμάρμαρου και η μεγάλη χωρητικότητα επιτρέπουν στους επίδοξους διοργανωτές ...τεράστια όνειρα και ένα special Final Four υψηλών προδιαγραφών!Τα εμπόδια είναι αρκετά, αλλά όχι αξεπέραστα. Αρχικά το οικονομικό κόστος είναι σημαντικό, καθώς τα έξοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 εκ. ευρώ. Τόσο για την κατασκευή του ειδικού θόλου που θα περιβάλλει το Παναθηναϊκό Στάδιο, όσο και για τις εργασίες που θα χρειαστεί να γίνουν για να ...μεταμορφωθεί προσωρινά το Καλλιμάρμαρο σε ένα σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ.Παράλληλα θα χρειαστούν οι απαιτούμενες άδειες από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την ΕΟΕ και όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Όμως τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια και η παγκόσμια προβολή της Αθήνας, αλλά και τα έσοδα από τους 40.000 τουρίστες - θεατές που υπολογίζεται ότι θα έρθουν εκείνο το διάστημα στην πρωτεύουσα, θα ...καλύψουν ή ακόμα και θα υπερκαλύψουν τη διαφορά.Παράλληλα έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για χορηγία του συγκεκριμένου event μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν με "γενναίο" sponsoring!Οι πληροφορίες τουαναφέρουν πως ο...πετάει τη σκούφια του για να διεξαχθεί τοστοκαι θα κάνει ότι μπορεί από τη δική του πλευρά για να υλοποιηθεί αυτή η ξεχωριστή ιδέα. Μάλιστα ήδη φέρεται να έχει κάνει τις πρώτες συζητήσεις, διαπιστώνοντας πως μπορεί σύντομα να ανάψει το "πράσινο φως".Η Κυβέρνηση βλέπει θετικά το συγκεκριμένο θέμα και αναμένεται να βοηθήσει από την πλευρά της, η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν έχει σοβαρές διαφωνίες και ο εμπνευστής της ιδέας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος προσπαθεί - αθόρυβα και προσεκτικά - να κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για να πραγματοποιηθεί ένα εντυπωσιακό και ξεχωριστό πλάνο!Και τι καλύτερο από τον εορτασμό των 20 χρόνων της Euroleague το 2021 σε ένα ...μυθικό Στάδιο; Live your - basketball - myth in Athens!