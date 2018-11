Ζει το μπάσκετ στο... "μελιτζανί"

loading the player....

No, I did not alter the hue on Obradovic's face (Fenerbahce vs Efes

). Unedited fury in all its glory:

— CroSports (@CroSports_) 1 Απριλίου 2016



Το Νοέμβρη του 2013 η Φενέρ διαλύεται από την Μπασκόνια με 86-52 για την Ευρωλίγκα και ο Ομπράντοβιτς κρατά την επόμενη μέρα στο γήπεδο τους παίκτες του για… 9 ώρες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Τουρκική ομάδα να μείνει αήττητη για περισσότερα από 15 παιχνίδια σε Ευρωλίγκα και Τουρκία, μέχρι που έρχεται το ματς με την Τόφας στην Προύσα. Η Φενέρ χάνει το παιχνίδι και αποτέλεσμα της έντασης του Ομπράντοβιτς ήταν το σπασμένο πινακάκι με τα συστήματα.







Όταν ο Γκούντουριτς τον Μάιο του '18 κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης... ξεχάστηκε στην άμυνα ο Ομπράντοβιτς ήταν εκεί για να του... θυμίσει, εκ νέου, τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε.





Intensity...#F4GLORY pic.twitter.com/Z4mPo8Sax5 — EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαΐου 2018



Έκρηξη και στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι έχουν στριμώξει για τα καλά την Τουρκική ομάδα και ο Ομπράντοβιτς αρχίζει και... φορτώνει. Το ξέσπασμά του έντονο και... αποτελεσματικό, αφού η Φενέρ πήρε στο τέλος το ματς.







Τελευταία έκρηξη του Ζέλικο αυτή με τον Σλούκα την Πέμπτη με αντίπαλο τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. Ο Έλληνα γκαρντ έκανε το... λάθος να ρωτήσει τι σύστημα θα παίξει η ομάδα της Φενέρ... λάθος ερώτηση, σε λάθος χρονική στιγμή.

Η συνέχεια γνωστή, ο Ομπράντοβιτς... αλλάζει χρώμα, τα "χώνει" στον Σλούκα κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Έλληνα παίκτης να μπει στο παρκέ και να πάρει μόνος του ματς.



loading the player....



Αυτός είναι ο κανόνας, όταν ο Ομπράντοβιτς γίνεται "μελιτζανί" το αποτέλεσμα για την ομάδα του θα είναι θετικό τις περισσότερες των περιπτώσεων.







Βάση τίτλων είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι ιδιόρρυθμος, είναι απαιτητικός, είναι τελειομανής και όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως τα έχει στο μυαλό του… αυτό κάνει ότι μπορεί για να βγει από το κρανίο του.Το «μελιτζανί» χρώμα έχει πλέον αποκτήσει… διεθνή υπόσταση ως λέξη αφού το χρώμα που αποκτά στις εκρήξεις του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι θέμα αναφοράς σε κάθε μέσο ενημέρωσης.Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν της Φενέρμπαχτσε είχε την Πέμπτη μία τέτοια «έκρηξη» με τον Κώστα Σλούκα. Εκτός του ότι το video έγινε viral, μας έφερε στη μνήμη κι άλλες παρόμοιες εκρήξεις, που όσοι δεν τον ξέρουν καλά κρατούν την ανάσα τους φοβούμενοι μην πάθει κάτι.Όμως είναι ξεκάθαρο πως όταν ο Ομπράντοβιτς «βγαίνει» από τα ρούχα του και λόγος υπάρχει και… αποτέλεσμα.Ποιος μπορεί να ξεχάσει το μεγάλο τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη στη Μάλαγα το 2011, όταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν κάνει επακριβώς αυτό που τους είχε πει ο Ζέλικο δευτερόλεπτα πριν.Δείτε το video για να καταλάβετε…Στο ντέρμπι της Φενέρ με την Εφές, ο Ομπράντοβιτς έβλεπε τους παίκτες τους να μην κάνουν τίποτε απ’ αυτά που ο ίδιος είχε πει δευτερόλεπτα πριν στο τάιμ άουτ. Αποτέλεσμα;Η παρακάτω εικόνα η οποία ταξίδεψε όλο τον μπασκετικό πλανήτη.