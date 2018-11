Καλάθης - Σπανούλης "Not in my house" (VIDEO)

Η καμπάνια της Ευρωλίγκας κατά των διακρίσεων και της βίας συνεχίστηκε με ένα ακόμα βίντεο. Εκ των πρωταγωνιστών ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νικ Καλάθης που μαζί με άλλους περνάνε ηχηρά το σημαντικό αυτό μήνυμα!



Euroleague Basketball has always stood for integration and against any kind of discrimination and violence, believing in sport and in basketball as a great tool to unite people regardless of their gender, age, sexual orientation, race or religion.#NotInMyHouse pic.twitter.com/gCENBd0ECo