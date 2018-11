Point Guards: η πρώτη εικόνα

Horrible game from me but we won so next up — Mike James (@TheNatural_05) 2 Νοεμβρίου 2018

Horrible second half by us and especially me. Bad shots and bad possessions. Move on to Friday and try to be better — Mike James (@TheNatural_05) 17 Οκτωβρίου 2018





Μια πρώτη μελέτη της εικόνας των κουμανταδόρων των 8 πρώτων ομάδων της βαθμολογίας της Ευρωλίγκας. Καλάθης, Σπανούλης, Σλούκας, Τσάτσο, Τζέιμς, Γιουλ, Λάρκιν, Πάνγκος στο μικροσκόπιο των προηγμένων στατιστικών.Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ας το δούμε βάσει της βαθμολογίας των ομάδων ως τώρα.Ο Ισπανός χρησιμοποιείται με σχετική φειδώ από τον Πάμπλο Λάσο, αφού δεν έχουν περάσει παρά μήνες από τη στιγμή που επέστρεψε από εγχείρηση χιαστού. Παίζει λιγότερο από τον Καμπάσο, δεν έχει χρειαστεί να πιεστεί πολύ αφού η Ρεάλ είχε σχετικά βατό πρόγραμμα στο ξεκίνημα, για αυτό και είναι ο μοναδικός σε αυτή τη λίστα που δεν έχει ξεπεράσει τα 100 λεπτά συμμετοχής. Φυσικά είναι το απόλυτο αφεντικό των αποφάσεων από τη στιγμή που πατά παρκέ, χωρίς πάντως να τις μονοπωλεί (π.χ σε σύγκριση με τη σεζόν 2016-17 όταν είχε usage 29.4). Είναι δεύτερος σε win shares με 0.4 και πρώτος σε ποσοστό λαθών με μόλις 9.3%. Ο Γιουλ φαίνεται να βρίσκεται στα χρόνια της ωριμότητας και να ενστερνίζεται το less is more, αλλά αυτό είναι κάτι που θα παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια.Ο Τσάτσο είχε μια μάλλον αργή εκκίνηση στη σεζόν, ήταν πάντως εκεί στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό όταν η (πρακτικά χωρίς Ντε Κολό) ΤΣΣΚΑ τον χρειάστηκε. Από πέρσι παίρνει περισσότερες προσπάθειες (ειδικά από μακριά) και ως τώρα είναι τρίτος σκόρερ με 11.6 αλλά με αρκετά λάθη που περιορίζουν αρκετά το PPR του (4.8, 4ος στην σχετική κατάταξη), ειδικά στον πολύ γρήγορο ρυθμό των Ρώσων. Βρίσκεται στην 5η θέση στο PER με 15.1 (πίσω από Σλούκα, Γιουλ, Τζέιμς) και είναι πολύ αποδοτικός στις εκτελέσεις του (52% EFG, 1.09 πόντοι/κατοχή) χάρη στο 41,9% στα τρίποντα (13/31).Ο τραυματισμός του Ένις τον έχει φέρει στην τρίτη θέση σε λεπτά συμμετοχής (πίσω από Τζέιμς, Καλάθη) και αποτελεί τον δεύτερο πιο «καθαρό» πλέι-μέικερ ως τώρα με 8.8 ppr (πίσω μόνο από το 10.3 του Καλάθη). Αν και έχει το χαμηλότερο usage από τους 8 της λίστας, ο Σλούκας είναι δεύτερος σκόρερ στη λίστα χάρη στο εξαιρετικό 1.19 πόντοι/κατοχή και το 93.6 στο ORTG70. Κάπως έτσι δεν προκαλεί καμία εντύπωση πως είναι στην πρώτη θέση της αξιολόγησης μαζί με τον Τζέιμς (17.4) αλλά εύκολα πρώτος σε win shares με 0.7. Μάλιστα, ο Σλούκας μοιράζεται την 4η θέση σε win shares σε όλη την Ευρωλίγκα μαζί με Ρούντι, Καμπάσο, Πουαριέ, Μοερμάν και Ντε Κολό (καλύτεροι του είναι μόνο οι Βέσελι, Γκουντάιτις, Ράντολφ, κανένας γκαρντ δηλαδή). Ο 28χρονος Έλληνας είναι σε τροχιά εκτόξευσης.Ο Τζέιμς είναι ακριβώς εκεί που θέλει να είναι, στη θέση του απόλυτου αφεντικού της ομάδας. Η Αρμάνι είναι στο 4-1 έχοντας ηττηθεί μόνο από τη Ρεάλ και έχοντας κερδίσει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, παρότι ο Ράσελ Γουέστμπρουκ της Ευρώπης έχει πολλάκις παραδεχτεί ότι δεν είχε καλή απόδοση / είχε κακές επιλογές:Το να ξεπεράσει κανείς σε οποιαδήποτε στατιστική κατηγορία τον Αλεξέι Σβεντ δεν είναι εύκολο, αλλά ο Τζέιμς το έχει κάνει ήδη σε χρόνο συμμετοχής, αφού αγωνίζεται 34:10 ανά αγώνα, αριθμός που παραπέμπει σε μπάσκετ 30΄΄. Ο Μάικ δεν είναι πόιντ γκαρντ, αλλά αυτό το ξέραμε από το πέρασμα του από την Ελλάδα. Είναι πρώτος σκόρερ ανάμεσα στους 8 με 19.2 πόντους, ξοδεύει αρκετά σουτ για να τα καταφέρει (1.02 πόντοι/κατοχή, 4ος) και φυσικά είναι μια επίθεση μόνος του (30% usage, 43.1 (!) Off. Load). Τα πολύ λίγα λάθη του είναι πολύ λίγα βάσει χρόνου συμμετοχής τον κρατούν στην πρώτη θέση της αξιολογησης (μαζί με τονΣλούκα) και στο αξιοπρεπές 0.3 win shares. Αλλά για τον ίδιο, όλα αυτά είναι μουντζούρες και θόρυβος: ο Τζέιμς νιώθει σημαντικός και έχει τη μπάλα. Αυτό έχει σημασία.Μια ματιά στα νούμερα του Καλάθη αρκεί για να πάει το μάτι κατευθείαν στο μηδενικό των Win Shares. Ο floor general του Παναθηναϊκου παίρνει 0.2 defensive win shares αλλά έχει ισόποσο αρνητικό δείκτη (-0.2) στο επιθετικό κομμάτι. Οι 10.6 πόντοι του έρχονται με άσχημα ποσοστά (38.7 EFG%) και με μόλις 0.7 πόντους ανά κατοχή (τελευταίος στη σχετική λίστα). Η βιασύνη που δείχνει φέτος τον έχει ανεβάσει ψηλά σε ποσοστό λαθών, είναι όμως σε σημαντικό βαθμό δικαιολογημένη αν αναλογιστεί κανείς πως τις περισσότερες φορές είναι ο μοναδικός δημιουργός της 5άδας. Το 39.8 στο Off.Load είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ανάμεσα στους 8 πρώτους και πιθανότατα κάτι που ο Τσάβι Πασκουάλ θα πρέπει να διορθώσει. Ακόμα και με το μέτριο ξεκίνημα του ο Καλάθης είναι πιο «καθαρός» πόιντ γκαρντ της Ευρωλίγκας (10.3 ppr, ο μοναδικός με διψήφιο δείκτη), αλλά δεν είναι σούπερμαν.Ελάχιστη εντύπωση προκαλεί πως ο Κέβιν Πάνγκος της Βαρκελώνης μοιάζει προς το παρόν σε ελάχιστα με αυτόν του Κάουνας. Βγαίνοντας από το εξαιρετικά ρυθμισμένο οικοσύστημα του Σάρας και μπαίνοντας στην θεωρία της σχετικότητας της Μπαρσελόνα, ο Καναδός ψάχνει ακόμα τον ρόλο του. Ο Πέσιτς τον έχει αναγορεύσει βασικό πόιντ γκαρντ και έχει στείλει εξορία τον φανερά ξενερωμένο Ερτέλ, ο Πάνγκος παίρνει ευθύνες αλλά η χημεία δεν είναι εκεί και έτσι παρασύρεται πολύ συχνά σε λάθη (23.4%), οι πόντοι του έρχονται με άσχημα ποσοστά (64.6 ortg70, 0.81ppd), με το 37.5% EFG% να είναι το χειρότερο στην 8άδα των point guards. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά με πέρσι, αρκεί να δούμε ότι σε 36 ματς την περσινή σεζόν είχε 59.2 EFG% παίζοντας τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής μετά τον Σβεντ.Κάποιος να φέρει πίσω τον Σέιν Λάρκιν που γνωρίσαμε πριν δύο χρόνια στη Μπασκόνια, και γρήγορα παρακαλώ. Ο ταχύτατος Αμερικανός δείχνει λίγο απογοητευμένος από την επιστροφή του στην Ευρώπη, μιας και είχε πιστέψει πως τα περσινά του πεπραγμένα θα του επέτρεπαν να κρατήσει τη θέση του στους Σέλτικς (αυτή που έχει πλέον ο Μπραντ Γουόναμέικερ). Ο Λάρκιν είναι ο χειρότερος σκόρερ (7.2 πόντοι) ανάμεσα στους 8 που εξετάζουμε, αλλά αυτό δεν είναι από μόνο του πρόβλημα: ο παίκτης της Εφές δεν είναι σκόρερ. Όμως ο αρνητικός (!) δείκτης win shares (-0.1), η ισχνή επιθετική του παρουσία (43.9 EFG%), η τελευταία θέση σε παραγόμενους πόντους; Μόνο ο Πάνγκος έχει χαμηλότερο δείκτη αποδοτικότητας (PER) από αυτόν. Η είσοδος στα πλέι-οφς για την Εφές θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τη βελτίωση του.Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μετακόμισε στο PG από φέτος και έχει πλέον σταματήσει βγαίνει από σκριν προκειμένου να πάρει τη μπάλα. Ο χρόνος συμμετοχής του παραμένει ίδιος με πέρσι (26 λεπτά μ.ο), το usage% έχει μειωθεί κατά τέσσερις μονάδες (26.8 από 31.0), πράγμα ορατό στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» που έχει γίνει αρκετά πιο πολυμορφικό. Η συνολική στατιστική εικόνα μετά από πέντε παιχνίδια του δίνει μηδενική αξιολόγηση σε Win Shares, και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο με τον Καλάθη (-0.2 Offensive, + 0.2 Defensive). O 36χρονος γκαρντ έχει την τρίτη χειρότερο επίδοση σε πόντους/κατοχή με 0.8 (μπροστά μόνο από τον Καλάθη) και είναι ο δεύτερος χειρότερος σε ποσοστό λαθών με 22.5 (πίσω μόνο από τον Πάνγκος). Παρότι το επιθετικό φορτίο που διαχειρίζεται παραμένει υψηλό (31.1), είναι φανερό πως η μετάβαση στο «1» χρειάζεται ακόμα αρκετό χρόνο προκειμένου να τελειοποιηθεί (3.5 PPR).ΜΙΝ: λεπτά συμμετοχής σε απόλυτο αριθμόPTS: μέσος όρος πόντωνUSG%: ποσοστιαία αναλογία των κατοχών της ομάδας που διαχειρίζεται ο παίκτηςOFF. LOAD% : ποσοστιαία αναλογία του επιθετικού φορτίου της ομάδας που επωμίζεται ο παίκτηςORTG70: Επιθετική αξιολόγηση του παίκτη ανά 70 κατοχές. Είναι απαραίτητο να διαβάζεται σε συνάρτηση με το USG%.Pprod (Points produced): Οι πόντοι που έχει δημιουργήσει ο κάθε παίκτης.PER (Player Efficiency Rating): Η αποδοτικότητα του παίκτη.PPP (Points Per Possesion): Πόντοι/κατοχήPPR (Pure Poing Rating): Δείκτης που αποτελεί εξέλιξη της αναλογίας ασίστ/λαθών, στον οποίο θεωρείται ότι ένα λάθος κοστίζει περισσότερο σε μια ομάδα από ότι την ωφελεί μια ασίστ, ενώ λαμβάνει υπόψιν και τον χρόνο συμμετοχής ενός παίκτη αλλά και το ρυθμό στον οποίο αγωνίζεται η ομάδα του.EFG% (effective field goal %): αποτελεσματικότητα εντός πεδιάς υπολογίζοντας μαζί δίποντα και τρίποντα.TO%: ποσοστό λαθώνPIR: αξιολόγησηWS (Win Shares): Οι Win Shares αποδίδουν σε κάθε παίκτη ένα μέρος από τον συνολικό αριθμό νικών της ομάδας του, με βάση τη στατιστική του συγκομιδή. Οι Win Shares χωρίζονται σε Offensive και Defensive.Οι παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από τη δουλειά του Ανδρέα Χριστοφόρου, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για τα προηγμένα στατιστικά μπορείτε να βρείτε εδώ εδώ και εδώ Photo Credits: INTIME, Euroleague.net