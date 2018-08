"Final Four στο ΟΑΚΑ"

Δημοσίευμα αθλητικής εφημερίδας αποκαλύπτει ότι η Euroleague σκέφτεται να επιλέξει το ΟΑΚΑ για το Final Four του 2020 ή του 2021!Στη σημερινή της έκδοση, η εφημερίδα Sportime αναφέρει ότι στο πλαίσιο των καλύτερων σχέσεων μεταξύ της Euroleague και του Παναθηναϊκού, ο Τζόρντι Μπερτομέου αναμένεται να επιλέξει το ΟΑΚΑ ως έδρα του Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ, είτε το 2020, είτε το 2021.Για την ερχόμενη σεζόν, η Euroleague έχει επιλέξει την πόλη της Βιτόρια για τη διοργάνωση του Final Four και το 15.000 θέσεων Buesa Arena.