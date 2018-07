Στον Ολυμπιακό ο Τίμα! Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» από την Μπασκόνια, ο Γιάνις Τίμα ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό! Διαβάστε το who is who του νέου φόργουορντ των "ερυθρόλευκων".