Μακόλουμ: ''Αντίο σπουδαίε τύπε...''

Αντίο φίλε...



''Μισώ να ξυπνάω με άσχημα νέα, η ζωή είναι πολύ μικρή. Μέναμε μαζί όταν ήμασταν μικροί και δουλεύαμε σκληρά. Ήταν συγκάτοικός μου εκείνη την εβδομάδα. Ταιριάξαμε αρκετά από τότε. Όποια κι αν είναι η ιστορία ξέρω ένα πράγμα, ήταν ένας σπουδαίος τύπος με καλή καρδιά. Αντίο Τάιλερ''.



Hate waking up to bad news, life is too short! Met homie when we were youngins working out for the rockets, He was my roommate that whole week. We clicked and were cool ever since. Whatever the story says I know one thing, he was a great dude, with a good heart. RIP Tyler🙏🏾