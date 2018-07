Ανακοίνωσε Γκριγκόνις η Ζαλγκίρις

Μετά από πέντε χρόνια ο Μάριους Γκριγκόνις επιστρέφει στη βάση του. Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε συμφωνία με τον 24χρονο γκαρντ - φόργουορντ. Πρόπερσι έφτασε με την Τενερίφη στην κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ πέρσι φόρεσε τη φανέλα της Άλμπα.Marius #Grigonis is coming back to #Kaunas . After 5 years abroad the talent, who grew up in #Zalgiris system, will finally join the main team and will make @EuroLeague debut. Welcome, Marius! 💚 #ManoKomanda





