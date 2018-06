Τζίτζι ο πρόεδρος

Η νεοσύστατη Ένωση παικτών της Ευρωλίγκας ανακοίνωσε το Δ.Σ. της. Πρόεδρος ο Τζίτζι Νταντόμε της Φενέρ που φημίζεται για την συνδικαλιστική του δράση, χωρίς Έλληνα ωστόσο οι θέσεις κλειδιά του συμβουλίου...Πρώτος αντιπρόεδρος εξελέγη ο Κάιλ Χάινς και μέλη ο Ντέρικ Μπράουν, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας και ο Τόκο Σενγκέλια της Μπασκόνια.General Assembly of ELPA elected @GigiDatome as president, @SirHines as first vice president and @Huertas09 @D_Brown4 and @TokoShengelia23 as vice presidents. Congratualtions! #ELplayers





