Τα buzzer της χρονιάς (video)

Τα δέκα καλύτερα buzzer beater της σεζόν που ολοκληρώθηκε ανέδειξε η Ευρωλίγκα. Μέσα σε αυτή την πολύ εντυπωσιακή δεκάδα υπάρχουν και δύο με ελληνικό ενδιαφέρον, αφού πρωταγωνιστές είναι ο Γουίλτζερ για τον Ολυμπιακό και ο Σίγκλετον από τον Παναθηναϊκό.





The BEST of #7DAYSMagicMoments



The Buzzer-Beaters 🚨 pic.twitter.com/WrMXGEM5bB