Στα χνάρια του Σαμπόνις ο Σάρας

'Υψιστη τιμή για τον Σάρας! Είναι γνωστό πως ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους λατρεύεται ως τοπικός ήρωας σε ολόκληρη την Λιθουανία. Ο προπονητής της Ζάλγκιρις ανακυρήχθηκε από την δημοτική αρχή του Κάουνας επίτιμος δημότης με την απόφαση φυσικά να είναι ομόφωνη.



Πριν από 21 χρόνια, ο Άρβιντας Σαμπόνις είχε τιμηθεί με την ίδια διάκριση.



#Zalgiris head coach Sarunas #Jasikevicius was announced as the Honorary Citizen of Kaunas city today. The city council of #Kaunas granted the title unanimously! Congratulations, #Saras!!! pic.twitter.com/kA3TNlCmNF