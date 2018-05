Μπερτομέου: «Έχουμε πρόβλημα με ένα πρόσωπο, όχι με τον Παναθηναϊκό»

Ο Τζόρντι Μπερτομέου ανέφερε πως υπάρχει πρόβλημα με ένα μόνο πρόσωπο και όχι με τον Παναθηναϊκό.«Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα της Ευρωλίγκας. Έχουμε θέμα με άτομο και όχι με τον σύλλογο. Εάν μας ζητήσουν να συνάντηση, θα ήταν χαρά μας να συναντηθούμε», δήλωσε αρχικά ο Τζόρντι Μπερτομέου για την κόντρα με τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα με τη FIBA:«Τα παράθυρα της FIBA είναι μία διαδικασία που δεν θα δουλέψει ποτέ καλά. Είμαι έτοιμοι να μελετήσουμε κάθε πρόταση από τη FIBA και να βρούμε μία λύση για τα παράθυρα, προσφέροντας το καλύτερο. Είμαστε ανοικτοί για οποιαδήποτε συζήτηση. Οι εθνικές ομάδες αξίζουν τους καλύτερους παίκτες τους στο παρκέ, αλλά με τα παράθυρα αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν περιμένω να γίνει κάποια αλλαγή στο καλεντάρι της Ευρωλίγκας την επόμενη σεζόν (σ.σ. δεν υπάρχει περίπτωση διακοπής για τα παράθυρα)».Για το αν θα υπάρξει κι άλλη επέκταση στην Ευρωλίγκα: «Στα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν βλέπουμε κάποια άλλη επέκταση (σ.σ. από το 2019 η Ευρωλίγκα θα έχει 18 ομάδες). Η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε, θα είναι να αυξήσουμε τις ομάδες που θα προέρχονται από το Eurocup, αλλά στον επόμενο κύκλο συζητήσεων».Για τις νέες ομάδες που θα μπουν στη διοργάνωση: «Είμαστε απόλυτα σίγουροι για την Μπάγερν Μονάχου και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μία πολύ καλή ομάδα και από τη Γαλλία επίσης. Η γερμανική αγορά είναι έτοιμη για να έχει μία νέα ομάδα στην Ευρωλίγκα. Η Μπάγερν απευθύνεται σε μία σημαντική αγορά με ξεκάθαρη φιλοδοξία για το μέλλον. Από ‘κει και πέρα, πιστεύω ότι η Μπουντούτσνοστ θα πληροί τις όρους συμμετοχής της Ευρωλίγκας και δουλεύει πολύ σκληρά γι’ αυτό».Για το αν θα αλλάξει η διεξαγωγή του Final Four: «Δεν πρόκειται να αλλάξουμε το σύστημα του Final Four. Αυτό είναι το ενδεικτικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το Final Four είναι ο σωστός τρόπος».Για τα χρήματα που παίρνει η ομάδα που κατακτά το τρόπαιο: «Ο νικητής της Ευρωλίγκας παίρνει 1 εκατ. ευρώ. Ποτέ δεν μοιράζουμε περισσότερα χρήματα από τα έσοδά μας. Ποτέ δεν επιδοτούμε τη διοργάνωση».