Μπερτομέου: «Πετυχημένο το μοντέλο μας»

Ο Τζόρντι Μπερτομέου χαρακτήρισε επιτυχημένο το μοντέλο της Euroleague, μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι εν' όψει του Final Four.«Σας καλωσορίζουμε στο Final Four. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και που μας βοηθήσατε και αυτή την σεζόν. Συγχαρητήρια στις ομάδες που έφτασαν μέχρι εδώ. Καταφέραμε φέτος να φέρουμε το Final Four στο Βελιγράδι. Το να γίνει εδώ το Final Four είναι και μία μορφή τιμής στην μεγάλη συνεισφορά του σερβικού μπάσκετ στην Ευρώπη. Από εδώ προέρχονται μερικοί από τους καλύτερους παίκτες, προπονητές, μάνατζερ και διαιτητές όλων των εποχών.Το μοντέλο μας είναι πολύ πετυχημένο. Περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια φιλάθλους παρακολούθησαν τα παιχνίδια, τα οποία μεταδόθηκαν σε όλες τις ηπείρους. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στους χορηγούς και να τους πούμε ότι θέλουμε να είναι μαζί μας και τις επόμενες σεζόν. Από το 2019/2020 θα επεκταθούμε περισσότερα στη Γερμανία ενώ θα έχουμε θέση και στη Γαλλία.Περιμένουμε ένα συναρπαστικό Final Four και ελπίζουμε να το απολαύσετε όλοι», τόνισε ο CEO της διοργάνωσης.