Το Final Four της EuroLeague αποκλειστικά στη Nova!

Από σήμερα Τετάρτη 16/5 τα κανάλια Novasports κινούνται στους ρυθμούς του F4 του Βελιγραδίου με Ζαλγκίρις, Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, και Φενερμπαχτσέ.Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, ετοιμάζεται για το Final Four του Βελιγραδίου και τα αθλητικά κανάλια της Nova θα είναι εκεί! Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, από σήμερα Τετάρτη 16 Μαΐου έως και την Κυριακή 20 Μαΐου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από το Novasports1HD, το Novasports24HD, το Novasports.gr και το Nova GO τα πάντα γύρω από το Final Four της EuroLeague. Στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, θα λάβουν μέρος η πρωταθλήτρια Ευρώπης τη σεζόν 1998-1999, Ζαλγκίρις Κάουνας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η πολυνίκης του θεσμού με εννέα κατακτήσεις Ρεάλ Μαδρίτης του Λούκα Ντόντσιτς, η περσινή φιναλίστ και κάτοχος επτά τροπαίων ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη και η κάτοχος της EuroLeague, Φενερμπαχτσέ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που φιλοδοξεί να κάνει το repeat με την τουρκική ομάδα και να προσθέσει το 10ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην προσωπική του συλλογή.Η δημοσιογραφική αποστολή των καναλιών Novasports στο Βελιγράδι θα απαρτίζεται από τους Γιώργο Συρίγο, Δημήτρη Καρύδα, Χρήστο Καούρη, οι οποίοι θα μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα των ομάδων και αποκλειστικές συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών τόσο μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές καθώς και στην ειδική ενότητα του Final Four στο Novasports.gr αλλά και μέσα από τα social media των καναλιών Novasports. O Μιχάλης Κακιούζης θα αναλύει και θα σχολιάζει τους αγώνες από το στούντιο της Nova στην Κάντζα ενώ προπονητές μπάσκετ, Ηλίας Ζούρος και Γιώργος Λιμνιάτης θα πλαισιώνουν με την πολύτιμη βοήθεια τους τη μετάδοση των αγώνων από το Βελιγράδι. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Super Euroleague-Final Four 2018» θα είναι οι Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Δώρα Παντέλη και ο Μιχάλης Κακιούζης στην ανάλυση και τον σχολιασμό.Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων των καναλιών NovasportsΤετάρτη 16 Μαΐου•16:00 Live Now - Η πρώτη σύνδεση με τη φετινή πρωτεύουσα του μπάσκετ, Novasports24HD, Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.grΠέμπτη 17 Μαΐου•13:00 Live Now - Συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων φιναλίστ, Novasports24HD Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.gr με τους Γιαννίκο Δούσκα και Τάσο Μπαϊρακτάρη•18:50 Live Now - Ανοιχτό κομμάτι προπονήσεων Φενερμπαχτσέ και Ζαλγκίρις, Novasports24HD, Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.gr•22:00 «Super Euroleague – Final Four 2018», Novasports1HD και social media Novasports με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου & Δώρα Παντέλη – Στο σχόλιο ο Μιχάλης ΚακιούζηςΠαρασκευή 18 Μαΐου•13:00 Live Now - Euroleague Ambassadors @ FanZone, αγώνας επίδειξης και υπογραφή αυτογράφων από τους Euroleague Legends, Novasports24HD Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.gr•18:00 «Super Euroleague – Final Four 2018», Novasports1HD και social media Novasports με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου & Δώρα Παντέλη – Στο σχόλιο ο Μιχάλης Κακιούζης•19:00 Α’ Ημιτελικός Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα•21:00 «Super Euroleague – Final Four 2018», Novasports1HD με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου & Δώρα Παντέλη – Στο σχόλιο ο Μιχάλης Κακιούζης•22:00 Β’ Ημιτελικός ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Συρίγου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα•24:00 «Super Euroleague – Final Four 2018», Novasports1HD Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.gr με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου & Δώρα Παντέλη – Στο σχόλιο ο Μιχάλης ΚακιούζηςΣάββατο 19 Μαΐου•13:00 Live Now - Συνέντευξη Τύπου των δύο φιναλίστ, Novasports24HD Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.gr με τους Σπύρο Δημολίτσα και Γιαννίκο Δούσκα•19:30 Live Now - Ανοιχτό κομμάτι προπονήσεων των δύο φιναλίστ, Novasports24HD Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.gr•21:30 «Super Euroleague – Final Four 2018» και σύνδεση με την Τελετή Βράβευσης των κορυφαίων, Novasports1HD και social media Novasports με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου & Δώρα Παντέλη .Κυριακή 20 Μαΐου•18:00 Μικρός τελικός, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα•20:00 Super Euroleague – Final Four 2018», Novasports1HD με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου & Δώρα Παντέλη – Στο σχόλιο ο Μιχάλης Κακιούζης•21:00 Τελικός, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Συρίγου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα•23:15 «Super Euroleague – Final Four 2018», Novasports1HD, Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.gr με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου & Δώρα Παντέλη – Στο σχόλιο ο Μιχάλης Κακιούζης