Ολοήμερα αφιερώματα για τα Final Four της EuroLeague στο NovasportstoriesHD

Το Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ, της EuroLeague , που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι ( 18-20 Μαΐου, ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια Novasports ) , πλησιάζει και οι συνδρομητές της Nova από την Κυριακή 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καθημερινά στο NovasportstoriesHD ολοήμερα αφιερώματα στα Final Four της EuroLeague από το 2007 έως και σήμερα . Συγκεκριμένα, οι φίλοι του μπάσκετ μπαίνοντας στο κλίμα των ημερών, θα έχουν τη δυνατότητα να θυμηθούν τους τελικούς των τελευταίων 10 ετών , να παρακολουθήσουν τις ανασκοπήσεις ολόκληρων σεζόν αλλά και μεμονωμένα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Superfoods στις χρονιές που πανηγύρισαν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης . Παράλληλα, θα δουν τις ειδικές εκπομπές Final Four Stories που θα είναι αφιερωμένες στους τέσσερις φετινούς φιναλίστ, Ζαλγκίρις, Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Φερνερμπαχτσέ αλλά και ιστορίες των μεγάλων αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών στο NovasportsstoriesHD:



Κυριακή 13 Μαΐου: Ολοήμερο αφιέρωμα Final Four 2007-Final Four 2008

Δευτέρα 14 Μαΐου: Ολοήμερο αφιέρωμα Final Four 2009-Final Four 2010, 21:30 Final Four Stories: Η πορεία της Ζάλγκιρις στη φετινή σεζόν

Τρίτη 15 Μαΐου: Ολοήμερο αφιέρωμα Final Four 2011-Final Four 2012, 21:30 Final Four Stories: Η πορεία της Φενερμπαχτσέ στη φετινή σεζόν

Τετάρτη 16 Μαΐου: Ολοήμερο αφιέρωμα Final Four 2013-Final Four 2014, 21:30 Final Four Stories: Η πορεία της ΤΣΣΚΑ στη φετινή σεζόν

Πέμπτη 17 Μαΐου: Ολοήμερο αφιέρωμα Final Four 2015-Final Four 2016, 21:30 Final Four Stories: Η πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης στη φετινή σεζόν

Παρασκευή 18 Μαΐου: Ολοήμερο αφιέρωμα Final Four 2017





Super Euroleague by Novasports





Παράλληλα, οι λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας μπορούν να διαβάσουν μέσα από το site Novasports.gr (http://www.novasports.gr/basket/europi/euroleague/supereuroleague-mag/issue-29) το ηλεκτρονικό περιοδικό «Super Euroleague by Novasports - 29ο τεύχος» που είναι αφιερωμένο στο Final Four του Βελιγραδίου και στις τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο του πρωταθλητής Ευρώπης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, την EuroLeague.