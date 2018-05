Ομπράντοβιτς: «Μοιρασμένες πιθανότητες στο Βελιγράδι»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε πως οι τέσσερις ομάδες του Final 4 του Βελιγραδίου έχουν από 25% πιθανότητες, για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Σέρβος τεχνικός της Φενέρμπαχτσε δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την παρουσία της τουρκικής ομάδας στο Final 4, ενώ αναφέρθηκε και στις προσθαφαιρέσει που έγιναν στους πρωταθλητές Ευρώπης, το περασμένο καλοκαίρι.Αρχικά, ο Ομπράντοβιτς δήλωσε: «Είμαστε ευχαριστημένοι που επιστρέψαμε στο Final Four και ευχαριστώ τους παίκτες μου γι’ αυτό. Αν γυρίσουμε στο καλοκαίρι, η ομάδα χωρίστηκε. Ο Μπόγκνταν και ο Εκπε πήγαν στο ΝΒΑ. Ο Πέρο που επίσης ήταν πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, επίσης αποχώρησε. Ετσι μιλήσαμε στον πρόεδρο, τον Μαουρίτσιο και τον Οζάν για το τι έπρεπε να κάνουμε. Βλέπω ότι οι κινήσεις που έχουμε κάνει ως τώρα είναι αληθινές. Μπορέσαμε να είμαστε ξανά στο Final Four. Είμαστε εδώ εξαιτίας της καλής δουλειάς των παικτών μας».Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ημιτελικό με τη Ζάλγκιρις: «Το κίνητρο στη δουλειά μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραίο να έχεις παίκτες που το καταλαβαίνουν. Επειδή ξέραμε ότι κάθε αντίπαλος θα παίζει με έξτρα κίνητρο. Η Ζαλγκίρις είναι μια ανταγωνίστρια που ξέρουμε καλά. Είναι ποιοτική ομάδα. Ξέρουν καλά τι κάνουν όταν πρέπει να το κάνουν. Μπορούμε να παίξουμε μόνο καλά εναντίον τους για 40 λεπτά. Θα προετοιμαστούμε μόνο για το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις και μετά θα έχουμε χρόνο να σκεφτούμε ανάλογα το αποτέλεσμα».Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και στους Τούρκους φιλάθλους, οι οποίοι θα βρεθούν στο Βελιγράδι: «Ξέρω ότι οι φίλαθλοι είναι έτοιμοι να πάνε στο Βελιγράδι εδώ και μήνες. Ετσι περιμένουμε πολλούς φίλους μας στο Βελιγράδι. Εδειξαν την υποστήριξή τους σε μας, πριν καν προκριθούμε στο Final Four. Είδα τον πρόεδρο της Ζαλγκίρις πριν από λίγες μέρες. Θα υπάρχουν και δικοί τους πολλοί φίλαθλοι. Ασφαλώς θα υπάρχει κόσμος από ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ. Εξ όσων γνωρίζω πολλοί από τους Σέρβους φίλους μου θα είναι μαζί μας και θα υποστηρίζουν τη Φενέρ. Ξέρω ότι οι φίλαθλοί μας θα μας υποστηρίξουν κι αυτό είναι σπουδαίο».Επίσης, δήλωσε για την ομάδα του: «Δουλεύουμε σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Μου δίνει περηφάνια. Οχι μόνο στην Τουρκία, όλοι γνωρίζουν πως η Φενερμπαχτσέ είναι μια σπουδαία ομάδα. Αν δεν θέλεις να πιστέψεις, μπορείς να κοιτάξεις μπροστά».Τέλος, αναφέρθηκε και στους άλλους τρεις προπονητές: «Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτούς επειδή ξέρω πόσο πολύ αγαπούν το μπάσκετ και πόσο σκληρά δουλεύουν. Συγχαρητήρια που έφτασαν στο Final Four. Περισσότεροι από 100 πρώην παίκτες μου πλέον κοουτσάρουν. Αυτό δείχνει πόσο έχω μεγαλώσει. Έτσι πρέπει να περιμένω ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής που θα αναδειχθεί. Όλοι έχουν 25% πιθανότητες, όπως έχω δει από την εμπειρία μου. Όλοι έχουν ίδιες πιθανότητες».