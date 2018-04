Ο Αντομάιτις εύχεται επανάληψη του 1999

#throwback į @bczalgiriskaunas pergalę Eurolygoje lygiai prieš 19 metų! Linkiu jiems pakartoti šį neįtikėtiną skrydį!!! #zalgiris #euroleague #basketball

