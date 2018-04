Πάνγκος: «Σκληρή ομάδα ο Ολυμπιακός»

Ο Κέβιν Πάνγκος έπλεξε το εγκώμιο του Ολυμπιακού, εν όψει των προημιτελικών της Euroleague, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια σκληρή ομάδα σε άμυνα και επίθεση. Ο παίκτης της Ζάλγκιρις εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη σειρά των προημιτελικών, που θα φέρει την ομάδα του κόντρα στους «ερυθρολεύκους». Αναλυτικά, ο Πάνγκος δήλωσε:Για την έως τώρα πορεία της ομάδας: «Ήταν καταπληκτικό για μας να φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο. Θέσαμε υψηλούς στόχους στην αρχή της σεζόν και πραγματικά δέσαμε ως ομάδα για να φτάσουμε εδώ. Είχαμε μια καλή σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά συνολικά παίξαμε αρκετά καλά. Τώρα αρχίζει ο πραγματικός ανταγωνισμός! Πρέπει να δώσουμε το καλύτερο σε κάθε παιχνίδι κατά τη διάρκεια των play off. Είμαστε ενθουσιασμένοι και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Θα είναι μια μεγάλη σειρά με τον Ολυμπιακό. Από την αρχή της σεζόν, όλοι πίστευαν ότι είμαστε ικανοί να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι που παίξαμε. Η νοοτροπία μας είναι ότι από εδώ και πέρα είναι που έχει σημασία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα πάμε σε αυτή τη σειρά. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, δεν ανησυχούσαμε ποτέ για την κατάταξη. Αντιλαμβάνομαι ότι ακούγεται κλισέ, αλλά πραγματικά κοιτούσαμε ένα παιχνίδι κάθε φορά, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου. Η σεζόν ήταν πολύ μεγάλη και απλά έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι όλο το χρόνο, ανεξάρτητα από τα σκαμπανεβάσματα που θα είχαμε».Για το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την 30η αγωνιστική: «Παραδείγματος χάριν, είχαμε σκαμπανεβάσματα στο τελευταίο μας παιχνίδι της σεζόν ενάντια στον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικό η ομάδα να παίζει επιθετικά και με ενέργεια, ειδικά στην άμυνα, και δεν είχαμε κάνει καλή δουλειά σε αυτό, στο πρώτο μισό του παιχνιδιού. Διορθώσαμε τα λάθη μας στο ημίχρονο και παίξαμε πιο σκληρά στο δεύτερο ημίχρονο, αναγκαστήκαμε να αφυπνιστούμε και τελικά κερδίσαμε το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είχε ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, αυτό της αφύπνισης. Παίζοντας σε play off, θα πρέπει να παίξουμε καλά και να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι για 40 λεπτά αν θέλουμε να φτάσουμε στο Final Four και στον τίτλο. Όλοι στα αποδυτήρια το γνωρίζουν αυτό, γι ‘αυτό και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».Για το γήπεδο της λιθουανικής ομάδας: «Θα έχουμε την τιμή να παίξουμε για πρώτη φορά Euroleague play off στην έδρα μας. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι μας με την ΤΣΣΚΑ ήταν μεγάλη, αλλά νομίζω ότι στα play off θα είναι ακόμα καλύτερα! Θα χρειαστούμε την ίδια ενέργεια από το πλήθος που είχαμε στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ για να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε τη νίκη!»Για τον Ολυμπιακό: «Θα παίξουμε ενάντια στον Ολυμπιακό και πάλι στα πλέι-οφ. Είναι μια μεγάλη ομάδα και ήρθε στην τρίτη θέση για έναν λόγο. Έχουν ένα πολύ βαθύ, πολύ σκληρό ρόστερ τόσο στην επίθεση όσο και για άμυνα. Για εμάς, θα είναι σημαντικό να δώσουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε και να φροντίσουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε – παραμένοντας εξαιρετικά πειθαρχημένοι στην άμυνα, παίζοντας επιθετικοί, αγωνιζόμενοι για κάθε μπάλα και ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας στο τελευταίο παιχνίδι εναντίον τους και να βγούμε με μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας για 40 λεπτά. Ακριβώς όπως και στη κανονική περίοδο, θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όλοι ανυπομονούμε πραγματικά για αυτή τη σειρά. Θα είναι υπέροχο! Έχουμε εμπιστοσύνη και πρέπει να το μεταφέρουμε προς τα εμπρός σε κάθε παιχνίδι αυτής της σειράς».Για τον στόχο της Ζαλγκίρις: «Νομίζω ότι όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι και μπορείτε να αισθανθείτε την ενέργεια στην ομάδα. Για αυτό το λόγο παίζαμε όλο τον χρόνο, μια ευκαιρία να φτάσουμε στο Final Four και να αγωνιστούμε για να γίνουμε πρωταθλητές της Euroleague. Η προετοιμασία μας καθ ‘όλη τη διάρκεια της σεζόν μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα και να αγωνιστούμε για κάθε κατοχή, να βρεθούμε στην καλύτερη θέση για την επιτυχία».